Во Дворце Республики Алматы завершился конкурс молодых исполнителей "Жас канат 2023"

В этом году конкурс вернулся в город своего рождения в обновленном, в духе времени, виде. В финале конкурсанты выступали в сопровождении замечательного суперпрофессионального Live-бенда, которым руководит Илья Башкатов – известный композитор, дирижер и аранжировщик.

И это тоже в новинку для конкурса "Жас Канат". Как- то в одном интервью Илья сказал, что с удовольствием примет участие в проекте, который бы формировал у людей хороший вкус. И вот он с его прекрасными музыкантами на сцене "Жас канат"! "Формирует ли конкурс хороший вкус у публики?" , спросили мы.

"Вне всякого сомнения! Это ровно такой проект, который именно прививает хороший вкус, и вообще я могу особенно отметить, что очень много из того, что вошло в конкурсные концерты в плане репертуара, – это выбор самих участников. И то, что они выбрали, говорит о том, что это ребята, у которых со вкусом все в порядке! И даже более чем. У нас формируется новое поколение исполнителей. Они совершенно другие, отличаются от того, что было, это такая новая струя, и огромное удовольствие работать с ними. Они – люди свободные, лишенные всяких ненужных стилистических рамок, каких-то штампов, форматов. Слава богу, эпоха формата как некоего фактора цензуры завершается, а вот эпоха хорошего вкуса, я думаю, не закончится никогда. И этому способствовало то, что в этом году на "Жас канате" был очень достойный отбор. Ни одного слабого исполнителя не прошло. Все 20 исполнителей – это уже очень сильные певцы. Когда мне предложили участвовать в этом проекте, я даже не раздумывал, мне это было интересно. И я надеюсь, что "Голос Азии" тоже прекрасно реинкарнируется, и с ним тоже все будет хорошо в новом возрождении". Илья Башкатов

С бэндом Ильи Башкатова все конкурсанты и правда выступили блистательно. Напомним, что по итогам голосования двух конкурсных дней в финал вошли 8 участников с самыми высокими баллами. Надо сказать, что эти ребята заявили о себе сразу же в первый конкурсный день. И в финале у жюри не было никаких разногласий – все они были единогласны в том, кому какое место присудить.

Фото: организационный комитет конкурса молодых исполнителей "Жас қанат"

Итак, единогласным решением жюри Гран-при имени Мурата Иргалиева и Александра Пономарева – а эта награда впервые учреждена на конкурсе – получил Ерназар Жубан из Атырау. Золотое крыло (1 место) присудили Наргыз Жанузаковой из Актобе, серебряное (2 место) – Беназир Алимходжаевой из Алматы, и бронзовое (3 место) – Алмагул Батталиевой из Алматы.

Четыре других финалиста стали дипломантами конкурса, это Аружан Бисембай из Уральска, Нариман Жулдасбеков из Петропавловска, Мадина Кабдолла из Павлодара и Нурасыл Сатыбалды из Шымкента.

Некоторые члены жюри учредили собственные призы. Так, Медеу Арынбаев присудил свой приз двум участникам – Нариману Жулдасбекову из Петропавловска и Аружан Бисембай из Орала за их бережное отношение к традициям казахской песни. Ренат Гайсин решил взять под свою опеку в плане творческого сотрудничества Нурасыла Сатыбалды, а Байгали Серкебаев вручил специальный приз своего собственного музыкального фестиваля Emporio Music Fest (смысл которого в поддержке непризнанных талантов) Ерназару Жубану – поездку на самый знаменитый джазовый фестиваль Montreux Jazz Festival., который пройдет с 5 по 7 июля, и куда приезжают самые знаменитые музыканты мира.

Фото: организационный комитет конкурса молодых исполнителей "Жас қанат"

12 оставшихся вне финала участников конкурса "Жас канат" получили дипломы-сертификаты об участии в этом престижном конкурсе. Но как они пели, уже свободные от соревнования и творческих страданий, если бы вы слышали! Может, жюри уже и пожалело о том, что не учредили больше наград.

В этом году возрождается легендарный фестиваль "Азия Дауысы". В рамках подготовки к нему был организован интересный творческий проект, который объединил старейший вуз страны – Казахскую национальную Академию искусств имени Темирбека Жургенева – и международный фестиваль "Азия Дауысы". Проект – конкурс сценографии среди студентов академии – будущих сценографов. Перед участниками была поставлена задача предложить свое видение новой сцены фестиваля, сохранив прежний, хорошо знакомый стиль и вид. Надо отметить, что участники отлично справились с данной задачей, и члены комиссии единогласно пришли к мнению, что победителей должно быть двое – настолько хорошо было исполнены эскизы, и ими оказались Дана Нуршаева и Алихан Сатыбалды. Им тоже вручили призы и пригласили в творческую группу по созданию сценографии для "Азия Дауысы -2023".

Фото: организационный комитет конкурса молодых исполнителей "Жас қанат"

И – финальное, итоговое слово, мы попросили сказать вдохновителя этого конкурса, правопреемника студии "Азия Дауысы", человека, который был правой рукой Мурата Иргалиева и Александра Пономарева, который мечтал возродить "Азия Дауысы" и "Жас канат" в Алматы, сохранил связь с командой тех, кто делал эти фестивали 20 лет назад, Ирину Ковыряко.