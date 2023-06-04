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Казахстанец впал в кому после купания в Таиланде

море Фото: freepik
Казахстанец захлебнулся водой и чуть было не утонул в Пхукете, сообщает Zakon.kz.

Изначально 24-летнего гражданина Казахстана Артура Искакова посчитали мертвым, затем его удалось "откачать".

пляж Пхукет

Фото: pattayapeople.ru

По информации казахстанского МИДа, мужчина находится в тяжелом состоянии.

"Состояние нашего соотечественника тяжелое, он находится в коме. Его извлекли из моря, где он купался, несмотря на предупреждение и запрет тайских властей. В последние дни в Пхукете поднялись сильные волны, на берегу выставлены красные флаги".МИД РК

Спасатели сделали искусственное дыхание пострадавшему и далее передали его прибывшим медикам. Сейчас он находится в реанимационном отделении больницы.

По данным МИДа, в Казахстане уже думают над его возвращением.

"Для транспортировки пострадавшего самолетом санавиации из Таиланда в Казахстан необходимо заключение консилиума казахстанских врачей, который будет сделан на основании медицинской выписки тайских медиков".МИД РК

Консул уже занимается решением этого вопроса. Родители парня прилетели в Пхукет и совместно с дипломатами участвуют в переговорах с врачами.

Меньше месяца назад около 30 иностранных туристов были травмированы во время столкновения быстроходного катера с вышкой у берегов острова Пхукет. В их числе оказался и казахстанец.

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