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Какие болезни "заставляют" часто ходить в туалет

уборная Фото: freepik
Врач Раджа Мохан предупреждает о том, что изменения в частоте мочеиспускания могут указывать на проблемы со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Причинами этих изменений в организме может быть:

Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) может вызвать частое и болезненное мочеиспускание. Пациент может также испытывать жжение при мочеиспускании и наблюдать мутность мочи.

Диабет. Повышенный уровень сахара в крови может привести к частому посещению туалета. Это связано с тем, что организм пытается избавиться от избыточного количества глюкозы. Другие распространенные симптомы диабета включают сильную жажду, чувство сильной усталости, потерю веса и мышечной массы, зуд в области полового члена или влагалища, частые приступы молочницы и нарушение зрения.

Проблемы с простатой, которые возникают у мужчин. Это может быть связано с увеличением простаты или инфекцией предстательной железы.

Интерстициальный цистит является хроническим заболеванием мочевого пузыря, которое может вызывать частое и болезненное мочеиспускание, а также боль в области таза и нижней части живота.

Рак мочевого пузыря, хотя и редко, но может проявляться частым мочеиспусканием. Другие признаки онкологии мочевого пузыря включают внезапные позывы к мочеиспусканию и ощущение жжения при мочеиспускании.

Гиперактивность мочевого пузыря может приводить к внезапному и сильному желанию посетить туалет. Это может сопровождаться частым подтеканием мочи или недержанием.

Беспокойство или стресс могут увеличить частоту мочеиспускания из-за повышенной выработки мочи.

Также более частое посещение туалета может быть вызвано беременностью, приемом определенных лекарств (например, диуретиков или некоторых антидепрессантов) или избыточным потреблением жидкости.

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