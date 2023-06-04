В ряде регионов Казахстана сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

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"Казгидромет" представил прогноз погоды и опасных явлений на 5 июня. В ряде регионов Казахстана ожидается сильная жара, в связи с чем синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 5 июня "Под влиянием отрога антициклона на большей части РК сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе, днем в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, в Атырауской области – град, на юго-западе страны ночью и утром ожидается туман. По республике сохраняется усиление ветра". РГП "Казгидромет" Сильная жара ожидается в ряде регионов, а именно: в Акмолинской области;

в Жетысуской области;

в Алматинской области;

в Атырауской области;

в Мангистауской области;

в Актюбинской области;

в Костанайской области;

в Северо-Казахстанской области;

в Павлодарской области;

в Карагандинской области;

в Улытауской области;

в Восточно-Казахстанской области;

в Абайской области;

в Кызылординской области;

на западе Туркестанской области.

Также на западе Акмолинской, на юго-западе Северо-Казахстанской, на юге Улытауской, на юго-востоке Актюбинской области ожидается очень сильная жара. В Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Помимо этого, в нескольких регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность: в Кызылординской области;

в Жетысуской области;

в Мангистауской области;

в Жамбылской области;

в Акмолинской области;

в Северо-Казахстанской области;

в Павлодарской области;

в Абайской области;

в Костанайской области;

на востоке Западно-Казахстанской области;

на востоке, севере Атырауской области;

на юго-востоке Карагандинской области;

в центре Улытауской области;

на севере Алматинской области;

на северо-западе Восточно-Казахстанской области;

на западе, юго-востоке Актюбинской области. Читайте также В Алматы ограничат движение близ реки Есентай В Астане перекроют еще несколько улиц для ремонта Важные погодные явления по Казахстану на 4 июня

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