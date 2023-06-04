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В ряде регионов Казахстана сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

пожар Фото: pixabay
"Казгидромет" представил прогноз погоды и опасных явлений на 5 июня. В ряде регионов Казахстана ожидается сильная жара, в связи с чем синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 5 июня

"Под влиянием отрога антициклона на большей части РК сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе, днем в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, в Атырауской области – град, на юго-западе страны ночью и утром ожидается туман. По республике сохраняется усиление ветра".РГП "Казгидромет"

Сильная жара ожидается в ряде регионов, а именно:

  • в Акмолинской области;
  • в Жетысуской области;
  • в Алматинской области;
  • в Атырауской области;
  • в Мангистауской области;
  • в Актюбинской области;
  • в Костанайской области;
  • в Северо-Казахстанской области;
  • в Павлодарской области;
  • в Карагандинской области;
  • в Улытауской области;
  • в Восточно-Казахстанской области;
  • в Абайской области;
  • в Кызылординской области;
  • на западе Туркестанской области.

Также на западе Акмолинской, на юго-западе Северо-Казахстанской, на юге Улытауской, на юго-востоке Актюбинской области ожидается очень сильная жара.

В Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Помимо этого, в нескольких регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность:

  • в Кызылординской области;
  • в Жетысуской области;
  • в Мангистауской области;
  • в Жамбылской области;
  • в Акмолинской области;
  • в Северо-Казахстанской области;
  • в Павлодарской области;
  • в Абайской области;
  • в Костанайской области;
  • на востоке Западно-Казахстанской области;
  • на востоке, севере Атырауской области;
  • на юго-востоке Карагандинской области;
  • в центре Улытауской области;
  • на севере Алматинской области;
  • на северо-западе Восточно-Казахстанской области;
  • на западе, юго-востоке Актюбинской области.

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