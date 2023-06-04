В ряде регионов Казахстана сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
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"Казгидромет" представил прогноз погоды и опасных явлений на 5 июня. В ряде регионов Казахстана ожидается сильная жара, в связи с чем синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности, сообщает Zakon.kz.
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 5 июня
"Под влиянием отрога антициклона на большей части РК сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе, днем в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, в Атырауской области – град, на юго-западе страны ночью и утром ожидается туман. По республике сохраняется усиление ветра".РГП "Казгидромет"
Сильная жара ожидается в ряде регионов, а именно:
- в Акмолинской области;
- в Жетысуской области;
- в Алматинской области;
- в Атырауской области;
- в Мангистауской области;
- в Актюбинской области;
- в Костанайской области;
- в Северо-Казахстанской области;
- в Павлодарской области;
- в Карагандинской области;
- в Улытауской области;
- в Восточно-Казахстанской области;
- в Абайской области;
- в Кызылординской области;
- на западе Туркестанской области.
Также на западе Акмолинской, на юго-западе Северо-Казахстанской, на юге Улытауской, на юго-востоке Актюбинской области ожидается очень сильная жара.
В Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность.
Помимо этого, в нескольких регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность:
- в Кызылординской области;
- в Жетысуской области;
- в Мангистауской области;
- в Жамбылской области;
- в Акмолинской области;
- в Северо-Казахстанской области;
- в Павлодарской области;
- в Абайской области;
- в Костанайской области;
- на востоке Западно-Казахстанской области;
- на востоке, севере Атырауской области;
- на юго-востоке Карагандинской области;
- в центре Улытауской области;
- на севере Алматинской области;
- на северо-западе Восточно-Казахстанской области;
- на западе, юго-востоке Актюбинской области.
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