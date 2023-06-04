Цены на популярные криптовалюты на 4 июня
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников
Bitcoin (BTC): 27 228,1 $; изменения за 24 часа: +0,34%.
Ethereum (ETH): 1 904,38 $; изменения за 24 часа: +0,04%.
Tether (USDT): 1,0002 $; изменения за 24 часа: -0,02%.
BNB (BNB): 307,10 $; изменения за 24 часа: +0,29%.
USD Coin (USDC): 0,9997 $; изменения за 24 часа: +0,01%.
Dogecoin (DOGE): 0,072835 $; изменения за 24 часа: +0,42%.
Binance USD (BUSD): 0,9998 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
По состоянию на 4 июня 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 447.9 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.
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