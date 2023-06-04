Цены на популярные криптовалюты на 4 июня

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 27 228,1 $; изменения за 24 часа: +0,34%.

Ethereum (ETH): 1 904,38 $; изменения за 24 часа: +0,04%.

Tether (USDT): 1,0002 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

BNB (BNB): 307,10 $; изменения за 24 часа: +0,29%.

USD Coin (USDC): 0,9997 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,072835 $; изменения за 24 часа: +0,42%.

Binance USD (BUSD): 0,9998 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

По состоянию на 4 июня 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 447.9 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.