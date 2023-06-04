Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Крупный пожар на нефтебазе в США спровоцировала молния

Крупный пожар на нефтебазе в США спровоцировала молния Фото: pixabay
В штате Луизиана удар молнии стал причиной крупного пожара на местной нефтебазе. Власти экстренно эвакуируют местных жителей из опасного района, сообщает Zakon.kz.

Сообщается, что столб дыма поднялся от хранилища нефти комапании Calcasieu Refining Co. в Лейк-Чарльзе еще в субботу. Сильнейший пожар разгорелся, как стало известно, из-за удара молнии. Об этом четвертого июня сообщили местные власти, пишет NBC.

Власти объявили об экстренной эвакуации местных жителей, находящихся в 2,5 км от места возгорания. Также для жителей Лейк-Чарльза установили самоизоляцию в радиусе пяти км от места пожара.

По данным полиции, сообщений о жертвах и пострадавших нет. Пожар продолжает полыхать.

Тем временем в регионах Казахстана сохраняется пожароопасная ситуация. В ряде регионов Казахстана ожидается сильная жара, в связи с чем синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности на начало грядущей недели.

Читайте также

СМИ: Эрдоган и генсек НАТО встретились в закрытом режиме

Маулен Ашимбаев посетил церемонию открытия мечети Султана Бейбарса в Египте

Мария Мельникова
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Главных счастливчиков лета назвали астрологи
Главных счастливчиков лета назвали астрологи
чай
Чем опасен для здоровья черный чай
река Есентай
В Алматы ограничат движение близ реки Есентай
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления