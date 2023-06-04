Крупный пожар на нефтебазе в США спровоцировала молния

В штате Луизиана удар молнии стал причиной крупного пожара на местной нефтебазе. Власти экстренно эвакуируют местных жителей из опасного района, сообщает Zakon.kz.

Сообщается, что столб дыма поднялся от хранилища нефти комапании Calcasieu Refining Co. в Лейк-Чарльзе еще в субботу. Сильнейший пожар разгорелся, как стало известно, из-за удара молнии. Об этом четвертого июня сообщили местные власти, пишет NBC.

Власти объявили об экстренной эвакуации местных жителей, находящихся в 2,5 км от места возгорания. Также для жителей Лейк-Чарльза установили самоизоляцию в радиусе пяти км от места пожара.

По данным полиции, сообщений о жертвах и пострадавших нет. Пожар продолжает полыхать.

Тем временем в регионах Казахстана сохраняется пожароопасная ситуация. В ряде регионов Казахстана ожидается сильная жара, в связи с чем синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности на начало грядущей недели.