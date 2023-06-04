Крупный пожар на нефтебазе в США спровоцировала молния
Сообщается, что столб дыма поднялся от хранилища нефти комапании Calcasieu Refining Co. в Лейк-Чарльзе еще в субботу. Сильнейший пожар разгорелся, как стало известно, из-за удара молнии. Об этом четвертого июня сообщили местные власти, пишет NBC.
Власти объявили об экстренной эвакуации местных жителей, находящихся в 2,5 км от места возгорания. Также для жителей Лейк-Чарльза установили самоизоляцию в радиусе пяти км от места пожара.
По данным полиции, сообщений о жертвах и пострадавших нет. Пожар продолжает полыхать.
Тем временем в регионах Казахстана сохраняется пожароопасная ситуация. В ряде регионов Казахстана ожидается сильная жара, в связи с чем синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности на начало грядущей недели.