Алтай Кульгинов посетил музей Исламской культуры в ВКО

В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов посетил Музей исламской культуры в мечети Халифа Алтай.

В 2019 году в мечети Халифа Алтай был открыт Музей исламской культуры, в котором отображена вся история возникновения и развития ислама в Казахстане: от древнетюркского вероисповедания до ислама наших дней.





Фото: пресс-центр ВКО





Отметим, здесь можно увидеть массу любопытных вещей: от макетов Каабы, мечети "Халифа Алтай", двухминаретной мечети города Семей, Тайказана, который находится в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи, до оригинала книги "Диуани хикмет" Яссауи, привезенной из Бухары, а также инсталляций Балбал тас, Культегин.





Фото: пресс-центр ВКО





"Самое ценное в музее – это книги. При поддержке акима ВКО Даниала Ахметова мы купили 52 письменных источника XVI-XVIII веков. Здесь есть книги про историю Казахстана, ислам, традицию казахов и т.д. У нас можно почитать не только оригиналы книг или же их копии на бумажных носителях, ознакомиться с ними можно и в электронном формате. Особую гордость у нас вызывает интерактивный Коран, который оснащен сенсорным экраном и звуковым сопровождением. Прочесть его можно на четырех языках. Такой Коран – единственный в Казахстане и он в нашей области". Глава ДУМК по ВКО Ермек кажы Мукатай





Фото: пресс-центр ВКО





Даниал Ахметов подчеркнул, что эти книги были привезены из разных стран мира.

"Еще будет докуплено 25-30 книг", – отметил он.

Кроме того, Ермек кажы Мукатай показал редкие ковры казахской культуры XIX-XX веков. Они были доставлены из других областей.





Фото: пресс-центр ВКО





Вице-премьер Кульгинов в свою очередь отметил необходимость перевода древних рукописей на современный язык для ознакомления широкого круга населения. Экспозиция произведет неизгладимое впечатление на каждого посетителя.