Двое мужчин попали в больницу с ножевыми ранениями после драки в Караганде

Мужчины 35 и 34 лет госпитализированы в больницу Караганды с ножевыми ранениями после драки в одном из районов города. Задержаны подозреваемые, сообщает Zakon.kz.

Четыре жителя Караганды устроили драку в одном из баров по улице Ерубаева. При выяснении отношений два человека получили ранения, их доставили в больницу, сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области, пишет E-Karaganda.

"Руководством Департамента полиции Карагандинской области были ориентированы наряды полка ПП Центрального сектора. В ходе проведения мероприятий в районе ТД "Абзал" были задержаны двое мужчин 25 и 26 лет. У одного изъят нож, у второго – кастет. Задержанные доставлены в отдел полиции". Пресс-служба ДП региона

На прошлой неделе стало известно, что в Актау произошла драка между посетителями и охранниками ночного клуба. Во время потасовки одного из мужчин охранник ударил, и он упал, получив травму головы о бордюр. На следующий день он скончался от кровоизлияния в мозг.