Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Двое мужчин попали в больницу с ножевыми ранениями после драки в Караганде

Два человека с ножевыми ранениями госпитализированы после драки в Караганде Фото: pixabay
Мужчины 35 и 34 лет госпитализированы в больницу Караганды с ножевыми ранениями после драки в одном из районов города. Задержаны подозреваемые, сообщает Zakon.kz.

Четыре жителя Караганды устроили драку в одном из баров по улице Ерубаева. При выяснении отношений два человека получили ранения, их доставили в больницу, сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области, пишет E-Karaganda.

"Руководством Департамента полиции Карагандинской области были ориентированы наряды полка ПП Центрального сектора. В ходе проведения мероприятий в районе ТД "Абзал" были задержаны двое мужчин 25 и 26 лет. У одного изъят нож, у второго – кастет. Задержанные доставлены в отдел полиции". Пресс-служба ДП региона

На прошлой неделе стало известно, что в Актау произошла драка между посетителями и охранниками ночного клуба. Во время потасовки одного из мужчин охранник ударил, и он упал, получив травму головы о бордюр. На следующий день он скончался от кровоизлияния в мозг.

Читайте также

Тонущего ребенка спасли на водохранилище в Семее

Арест грозит жительнице Байконура за жестокое обращение с ребенком

Тренер по боксу спас тонувшую в Алматинке девочку

Мария Мельникова
Караганда
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Главных счастливчиков лета назвали астрологи
Главных счастливчиков лета назвали астрологи
чай
Чем опасен для здоровья черный чай
река Есентай
В Алматы ограничат движение близ реки Есентай
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления