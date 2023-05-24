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Драка у ночного клуба в Актау закончилась смертью посетителя

Драка у ночного клуба Актау закончилась смертью посетителя Фото: pexels
В редакцию Zakon.kz прислали видео драки между охранниками и молодыми людьми и описали ситуацию.

Читатель сообщил, что в начале мая группа друзей из города Жанаозена приехала в Актау. Они решили отдохнуть и зайти в клуб Montana, нескольких ребят пропустили, остальных – нет. 

"Охрана их не пропустила, сказав, что они по возрасту не подходят, так как им не исполнилось 35 лет (хотя им по 33-35 лет)", – написал он. 

По его словам, ребята, оглянувшись по сторонам, тактично указали на малолетних девочек, которых без проблем пропускали в клуб, на что охрана в грубой форме послала группу куда подальше. После чего началась потасовка, в которой один из охранников уложил ударом парня, тот, ударившись головой о бордюр, потерял сознание. В разгар инцидента парня, которого ударили, увезли его же друзья в квартиру, там он, придя в сознание, пожаловался на головные боли и уснул. На следующий день он скончался от кровоизлияния в мозг. У него осталось трое детей. 


Также он изучил ситуацию и узнал некоторые подробности об участниках инцидента, в частности, про главного подозреваемого, который уложил одним ударом погибшего. Как оказалось, Нажимов Абатбай два года назад был задержан по статье 392 УК РК и помещен в ИВС за незаконное пересечение границы РК, плюс ко всему прочему, он придерживается деструктивных религиозных течений.

В полиции прокомментировали данный инцидент. 

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города Актау по ч. 3 ст. 106 УК РК. Сотрудниками полиции задержан 31-летний подозреваемый. С санкции суда он арестован на два месяца", – говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, 36-летний потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается. В ближайшее время полицейские посты установят возле заведений Montana Blanka, Vinyl, Gremmis и Wow. 

Ранее в Караганде словесная перепалка у клуба закончилась поножовщиной.

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