#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
496
588.01
6.42
Мир

Семилетний ребенок получил 19 ножевых ранений

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 07:59 Фото: freepik
В Агджабединском районе Азербайджана задержан подросток, подозреваемый в нанесении ножевых ранений 7-летнему ребенку, сообщает Zakon.kz.

По данным Oxu.Az, инцидент произошел 4 февраля.

Как сообщили АПА в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате проведенных полицейскими мероприятий подростка, подозреваемого в совершении данного деяния, нашли. По факту происшествия расследование продолжается.

14 февраля пострадавшего ребенка 2019 года рождения выписали. Об этом сообщил его отец Рашад Баширов. Он рассказал, что утром его сын, Субхан, прошел повторное медицинское обследование в Центральной районной больнице:

"Его состояние нормализуется, он постепенно начинает ходить. Врачи говорят, что угрозы жизни нет, ребенок чувствует себя хорошо. Поэтому рекомендовано продолжать лечение в домашних условиях".

Ранее мы сообщали о том, что женщина с нарушениями слуха и речи стала жертвой сексуализированного насилия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Капитан полиции получил ножевое ранение в Алматы
11:05, 12 ноября 2024
Капитан полиции получил ножевое ранение в Алматы
Ножевое ранение получил полицейский в Уральске
19:31, 21 октября 2024
Ножевое ранение получил полицейский в Уральске
Двое мужчин попали в больницу с ножевыми ранениями после драки в Караганде
20:58, 04 июня 2023
Двое мужчин попали в больницу с ножевыми ранениями после драки в Караганде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Судья из Казахстана высказалась о победе Шайдорова и провале Малинина
07:46, Сегодня
Судья из Казахстана высказалась о победе Шайдорова и провале Малинина
"Лучший матч за долгое время": Оже Альяссим прокомментировал победу над Бубликом
07:15, Сегодня
"Лучший матч за долгое время": Оже Альяссим прокомментировал победу над Бубликом
"Жетысу" забил четыре гола в ворота грузинской команды
06:49, Сегодня
"Жетысу" забил четыре гола в ворота грузинской команды
Поигравший в Беларуси и Узбекистане казахстанский футболист нашёл себе новую команду
06:20, Сегодня
Поигравший в Беларуси и Узбекистане казахстанский футболист нашёл себе новую команду
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: