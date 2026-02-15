Семилетний ребенок получил 19 ножевых ранений

В Агджабединском районе Азербайджана задержан подросток, подозреваемый в нанесении ножевых ранений 7-летнему ребенку, сообщает Zakon.kz.

По данным Oxu.Az, инцидент произошел 4 февраля.

Как сообщили АПА в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате проведенных полицейскими мероприятий подростка, подозреваемого в совершении данного деяния, нашли. По факту происшествия расследование продолжается.

14 февраля пострадавшего ребенка 2019 года рождения выписали. Об этом сообщил его отец Рашад Баширов. Он рассказал, что утром его сын, Субхан, прошел повторное медицинское обследование в Центральной районной больнице:

"Его состояние нормализуется, он постепенно начинает ходить. Врачи говорят, что угрозы жизни нет, ребенок чувствует себя хорошо. Поэтому рекомендовано продолжать лечение в домашних условиях".

