Экипировка Рыбакиной вошла в топ ярких нарядов "Ролан Гаррос"

В список теннисисток с самым ярким нарядом среди участник Открытого чемпионата Франции вошла первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

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Теннисистки в Париже выглядят как супермодели, пишет популярный спортивный портал Championat.com. Там приготовили список топовых нарядов, поразивших зрителей и спортивных экспертов во время соревнований.

"У Елены Рыбакиной теперь есть счастливая одежда: она ушла от Adidas к Yonex и сделала это ярко. Поклонники теннисистки увидели ее на корте в комплекте из розовой кофты и темно-синих шорт", – сказано на сайте.

Елена Рыбакина попала в топ-13 теннисисток с самым ярким нарядом по версии портала.

При этом накануне Елена Рыбакина сообщила, что прекращает участие в "Ролан Гаррос" из-за болезни. Первая ракетка Казахстана и четвертая ракетка мира внезапно почувствовала себя плохо во время первенства и приняла решение завершить выступление.