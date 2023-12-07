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Елена Рыбакина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Елена Рыбакина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира Фото: WTA, j48tennis
Издание Sportico опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2023 году. Примечательно, что в топ-10 рейтинга вошли сразу семь теннисисток, среди них и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

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Также в топ-10 спортсменок с самыми высокими доходами попали гимнастка, гольфистка и сноубордистка.

При составлении этого рейтинга учитывались призовые деньги за турниры, зарплата (для тех, кто ее получает), бонусы, гонорары за участие в различных мероприятиях и, конечно, рекламные и спонсорские контракты. Стоит отметить, что авторы данного рейтинга использовали для расчетов доходы спортсменок до вычета налогов.

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина с доходом в 9,5 миллиона долларов расположилась на седьмой позиции. На турнирах первая ракетка страны за сезон заработала $5,493,437 млн.

Лидером рейтинга стала 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, заработавшая 22,7 миллиона долларов.

На втором месте – первая ракетка планеты полька Ига Швёнтек. В этом сезоне она заработала 21,9 миллиона долларов: 9,9 миллиона составили призовые, остальное – рекламные контракты и бонусы.

Третье место заняла китайская сноубордистка Эйлин Гу, ее годовой доход – 20 миллионов долларов.

Британская теннисистка Эмма Радукану с 16,2 миллиона расположилась на четвертой строке рейтинга. Радукану не выходила на корт с середины апреля этого года, когда проиграла Елене Остапенко в первом раунде грунтового турнира в Штутгарте. Ее основной доход – рекламные и спонсорские контракты.

Пятое место досталось японке Наоми Осаке, которая после рождения ребенка собирается вернуться на корт. При этом теннисистка не сыграла ни на одном турнире с сентября 2022-го, но благодаря спонсорам смогла заработать 15 миллионов долларов.

Шестое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок в 2023 году заняла вторая ракетка мира Арина Соболенко.

В этом году белорусская теннисистка заработала 12,2 миллиона долларов, при этом сумма выигранных на турнирах призовых составила 8,2 миллиона. В сезоне-2023 Соболенко выиграла турнир Australian Open, за победу она получила два миллиона.

Восьмая строчка – у пятой ракетки мира из США Джессики Пегулы (9 миллионов).

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Представительница спортивной гимнастики Симона Байлз (США) оказалась на 9-м месте с доходом в 8,5 миллиона долларов. Примечательно, что гимнастка уже давно не выступает, но держится в топ-10 по доходам, как и прервавшие карьеру Наоми Осака и Эмма Радукану, за счет рекламных и спонсорских контрактов.

Замкнула десятку самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2023 году игрок в гольф американка Нелли Корда (сестра теннисиста Себастьяна Корды). Ее суммарный доход за сезон составил 7,9 миллиона.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок года:

1. Кори Гауфф (США, 19 лет) – $ 22,7 млн ($ 6,7 млн призовых).

2. Ига Швёнтек (Польша, 22 года) – $ 21,9 млн ($ 9,9 призовых).

3. Эйлин Гу (Китай, 20 лет, сноуборд) – $ 20 млн ($ 27 тыс. призовых)

4. Эмма Радукану (Великобритания, 21 год) – $ 16,2 ($ 238 тыс. призовых).

5. Наоми Осака (Япония, 26 лет) – $ 15 млн (0 призовых).

6. Арина Соболенко (Беларусь, 25 лет) – $ 12,2 ($ 8,2 млн призовых).

7. Елена Рыбакина (Казахстан, 24 года) – $ 9,5 ($ 6 млн призовых).

8. Джессика Пегула (США, 29 лет) – $ 9 млн ($ 6 млн призовых).

9. (спортивная гимнастика) Симона Байлз (США, 26 лет) – $ 8,5 (0 призовых).

10. Нелли Корда (США, 25 лет, гольф) – $ 7,9 ($ 1,4 млн призовых).

Ранее Елена Рыбакина вошла в топ-5 по призовым за сезон. 

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