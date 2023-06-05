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Авиационные власти США объяснили звуки взрыва над Вашингтоном

Авиационные власти США объяснили звуки взрыва над Вашингтоном Фото: Cessna
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) прокомментировало информацию о звуках взрыва в Вашингтоне, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье власти США подняли в воздух истребители с целью преследования бизнес-джета Cessna Citation, который был замечен в воздушном пространстве американской столицы и впоследствии разбился в штате Вирджиния, пишет Daily Star.

Представители администрации FAA объяснили, что подъем истребителей был спровоцирован звуковым ударом, распространившимся по Вашингтону и близлежащим районам, однако это не имело отношения к крушению самолета. Cessna Citation летел на автопилоте и не реагировал на попытки установить с ним связь со стороны властей.

Планируется расследование инцидента. При этом официальные представители до сих пор не прояснили связь между двумя этими событиями.

Накануне жители американской столицы сообщили, что днем услышали грохот на большой территории. Представители пожарной службы и службы внутренней безопасности в Вашингтоне опровергли сообщения о каких-либо инцидентах в городе.

Самолет вылетел из муниципального аэропорта в Элизабетоне, штат Теннесси, и направлялся в аэропорт Лонг-Айленд Макартур в Нью-Йорке.

20 мая истребитель F-18 рухнул на авиабазе в Испании.

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