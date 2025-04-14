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Мир

Унитазы и раковины стали отваливаться в самолетах США

унитазы стали отваливаться в самолетах США, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 00:43 Фото: pixabay
У самолетов Boeing 787 Dreamliner начали отваливаться унитазы – такой дефект заметило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Federal Register, проблема касается лишь некоторых моделей и связана она с коррозией. Крепления унитазов и раковины могут отходить от своих мест, предупредили в ведомстве пассажиров.

По словам специалистов, коррозия возникла из-за контакта алюминия и углеродного волокна во влажной среде.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что предоставляет аэрокосмической корпорации Boeing контракт на разработку истребителя шестого поколения по программе NGAD.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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