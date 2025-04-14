Унитазы и раковины стали отваливаться в самолетах США
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У самолетов Boeing 787 Dreamliner начали отваливаться унитазы – такой дефект заметило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), сообщает Zakon.kz.
Как пишет Federal Register, проблема касается лишь некоторых моделей и связана она с коррозией. Крепления унитазов и раковины могут отходить от своих мест, предупредили в ведомстве пассажиров.
По словам специалистов, коррозия возникла из-за контакта алюминия и углеродного волокна во влажной среде.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что предоставляет аэрокосмической корпорации Boeing контракт на разработку истребителя шестого поколения по программе NGAD.
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