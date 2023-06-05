Исчисление стажа госслужащих: новые правила

Приказом председателя Агентства по делам государственной службы от 31 мая 2023 года утверждены "Правила исчисления стажа работы государственных служащих, дающего право на установление должностного оклада", сообщает Zakon.kz.

В стаж, дающий право на установление должностного оклада в соответствии с коэффициентами для исчисления должностных окладов и пособий для оздоровления государственных служащих, включается все время пребывания на государственной службе, которое исчисляется с момента назначения или избрания на государственную должность до прекращения государственной службы.

Кроме того, в стаж работы включается время:

прохождения воинской службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РК, бывшего Союза Советских Социалистических Республик (СССР), а также период учебы в специальных учебных заведениях и специального первоначального обучения; прохождения службы со дня назначения на должность (в т.ч. в должностях стажеров) в правоохранительных органах, в том числе государственной фельдъегерской службе, финансовой полиции (налоговой полиции (милиции), государственной противопожарной службе, уголовно-исполнительной системе, в т.ч. бывшего СССР, бывшего Государственного следственного комитета РК, а также период учебы в специальных учебных заведениях и специального первоначального обучения; прохождения службы в специальных государственных органах, в т.ч. период учебы в специальных (военных) учебных заведениях, а также засчитанный в выслугу лет стаж трудовой деятельности сотрудников в соответствии с законодательством РК о специальных государственных органах; работы на должности судьи и государственных (ответственных) должностях в аппаратах (канцеляриях) судов РК и бывшего СССР; отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также других видов социальных отпусков без сохранения заработной платы лицам, состоящим на государственной службе; работы в качестве служащего в Национальном Банке РК и его филиалах, а также системе Государственного банка бывшего СССР; работы на выборных и других ответственных должностях в партийных, профсоюзных и комсомольских органах КазССР и РК до 1 января 1992 года; работы в государственных учреждениях и государственных предприятиях на руководящих должностях или должностях, соответствующих функциональным направлениям конкретной административной государственной должности; работы в субъектах квазигосударственного сектора и/или крупного предпринимательства на руководящих должностях или должностях, соответствующих функциональным направлениям занимаемой государственной должности для политических государственных служащих, административных государственных служащих корпуса "А", а также корпуса "Б" категорий А-1, А-2, В-1, В-2, С-1, С-2, С-О-1, С-О-2, С-R-1, C-R-2, D-1, D-2, D-О-1, D-О-2, Е-1, Е-2, E-R-1; работы на должностях работников, осуществлявших техническое обслуживание и обеспечивавших функционирование государственных органов и их аппаратов, если эти должности отнесены к должностям государственных служащих; работы в международных организациях или других государствах по направлению государственных органов и государственных организаций, если служащий непосредственно до назначения пребывал на государственной службе; работы в Евразийской экономической комиссии и Суде Евразийского экономического союза; обучения на курсах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров с отрывом от работы, а также учебы за границей по направлению государственных органов и организаций, если служащий до поступления пребывал на госслужбе и после окончания вернулся на госслужбу; осуществления полномочий депутата Парламента РК, а также депутата маслихата, работающего на постоянной основе; работы лиц, временно исполнявших обязанности, предусмотренные вакантной административной государственной должностью, в период создания государственного органа, а также до получения результатов специальной проверки; с момента незаконного увольнения государственных служащих до восстановления их на государственной службе; прохождения испытательного срока при поступлении на государственную и правоохранительную службу.

Сотрудникам правоохранительных органов в стаж включается время прохождения службы в правоохранительных органах и воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях государств-участников СНГ.

Как устанавливается стаж

Стаж определяется комиссией по установлению трудового стажа. Состав комиссии определяет уполномоченное лицо, имеющее право назначения на должности и освобождения от должностей работников государственного органа.

Вопрос об установлении стажа госслужащего решают на основании:

заявления государственного служащего; назначения государственного служащего на должность в госоргане.

Комиссия оформляет протокол, содержащий решение об установлении стажа работы, копия которого далее передается в бухгалтерию.

Кадровая служба по требованию госслужащего в течение трех рабочих дней выдает ему выписку из решения комиссии и заверяет ее.

Основные документы, на основании которых определяется стаж, – трудовая книжка или послужной список. Если трудовой книжки, послужного списка нет, а также если в них нет необходимой записи либо содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы, в подтверждение трудового стажа, дающего право на установление должностного оклада, принимаются трудовой договор, выписки из актов работодателя, выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам, выписки из ЕНПФ о перечисленных обязательных пенсионных взносах, сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях, справки с места работы или архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника, а также военный билет. При необходимости можно подтвердить трудовой стаж свидетельскими показаниями, которые принимаются в порядке, установленном ГПК.

Подтвердить стаж работы в организации, являющейся субъектом крупного предпринимательства, можно, предоставив сведения о том, что субъект крупного предпринимательства соответствует одному или двум из следующих критериев: среднегодовая численность работников более 250 человек и (или) среднегодовой доход свыше 3 млн. МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Приказ введен в действие 3 июня 2023 года.