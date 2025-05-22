Ведение личных дел госслужащих: внесены изменения

Председатель Агентства по делам государственной службы приказом от 16 мая 2025 года внес изменения в перечень документов, необходимых для ведения личного дела государственного служащего, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что личное дело государственного служащего включает в себя документы:

бланк с текстом присяги, подписанный государственным служащим (подлинник хранится только в государственном органе, в котором государственный служащий принимал присягу. В послужной список государственного служащего вносится соответствующая запись о принесении присяги).

Подлинник бланка с текстом присяги государственного служащего, назначаемого на должность президентом РК, хранится в Администрации президента РК.

акты уполномоченного лица о наложении на государственного служащего дисциплинарных взысканий и их досрочном снятии (при наличии);

автобиография по форме;

сведения, связанные с личными, этическими и профессиональными качествами государственного служащего, включающие данные о личных достижениях, связанных с профессиональной деятельностью, а также сведения о нареканиях к профессиональной деятельности государственного служащего, со стороны лица, имеющего право назначения на должность и освобождения от должности служащего или первого руководителя государственного органа, а также должностных лиц вышестоящего государственного органа, в том числе Администрации президента РК, Аппарата правительства РК.

При этом перечень дополнен:

сведениями о правонарушениях государственного служащего, запрашиваемых из уполномоченного органа по правовой статистике и специальным учетам, посредством информационной системы "Е-қызмет".

сведениями об обучении государственного служащего.

Также указывается, что актуализация сведений о государственном служащем в информационной системе "Е-қызмет" осуществляется службой управления персоналом (кадровой службой).

Сбор, обработка и хранение персональных данных, предусмотренных перечнем, осуществляется с соблюдением требований законодательства в сфере персональных данных.

Приказ вводится в действие с 22 мая 2025 года.

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