Ведение личных дел госслужащих: внесены изменения
Фото: senate.parlam.kz
Председатель Агентства по делам государственной службы приказом от 16 мая 2025 года внес изменения в перечень документов, необходимых для ведения личного дела государственного служащего, сообщает Zakon.kz.
В частности, уточняется, что личное дело государственного служащего включает в себя документы:
- бланк с текстом присяги, подписанный государственным служащим (подлинник хранится только в государственном органе, в котором государственный служащий принимал присягу. В послужной список государственного служащего вносится соответствующая запись о принесении присяги).
Подлинник бланка с текстом присяги государственного служащего, назначаемого на должность президентом РК, хранится в Администрации президента РК.
- акты уполномоченного лица о наложении на государственного служащего дисциплинарных взысканий и их досрочном снятии (при наличии);
- автобиография по форме;
- сведения, связанные с личными, этическими и профессиональными качествами государственного служащего, включающие данные о личных достижениях, связанных с профессиональной деятельностью, а также сведения о нареканиях к профессиональной деятельности государственного служащего, со стороны лица, имеющего право назначения на должность и освобождения от должности служащего или первого руководителя государственного органа, а также должностных лиц вышестоящего государственного органа, в том числе Администрации президента РК, Аппарата правительства РК.
При этом перечень дополнен:
- сведениями о правонарушениях государственного служащего, запрашиваемых из уполномоченного органа по правовой статистике и специальным учетам, посредством информационной системы "Е-қызмет".
- сведениями об обучении государственного служащего.
Также указывается, что актуализация сведений о государственном служащем в информационной системе "Е-қызмет" осуществляется службой управления персоналом (кадровой службой).
Сбор, обработка и хранение персональных данных, предусмотренных перечнем, осуществляется с соблюдением требований законодательства в сфере персональных данных.
Приказ вводится в действие с 22 мая 2025 года.
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