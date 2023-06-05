Жукаев уступил в финале американского "Челленджера"

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (№325 АТР) в матче за титул "Челленджера" с призовым фондом 75 тыс. долларов в американском городе Литл-Рок проиграл эстонцу Марку Лаялу (№311 АТР) со счетом 4:6, 5:7, сообщает Zakon.kz.

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Необходимо подчеркнуть, что путь к финалу уроженец Актау начал с квалификационного раунда. На старте основной сетки турнира Бейбит обыграл 333-й номер ATP Петера Гоевчика из Германии – 6:2, 6:2. А затем сенсационно выбил из борьбы вторую ракетку турнира и 187-й номер мирового рейтинга, американца Николаса Морено де Альборана – 6:2, 6:7 (1:7), 7:6 (7:5).

После этого в четвертьфинале Жукаева ждало казахстанское дерби с Михаилом Кукушкиным (296-й номер рейтинга ATP). Молодой казахстанец сумел одолеть 35-летнего соотечественника 6:7 (6:8), 6:4, 7:5.

В полуфинале Бейбит одержал волевую победу над австралийцем Адамом Уолтоном – 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:4). Благодаря выходу в финал данного "Челленджера" западноказахстанец через неделю поднимется на рекордное 254-е место в мировом рейтинге АТР.

