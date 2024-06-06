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Бейбит Жукаев вышел в четвертьфинал турнира серии "Челленджер"

Бейбит Жукаев вышел в четвертьфинал турнира серии Челленджер Фото: KTF
В британском Сурбитоне проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец, занимающий в мировом рейтинге АТР 171-ю строчку, во втором круге обыграл австралийца Джеймса Дакворта (105 АТР) со счетом 6:4, 7:6 (7:4). За 1 час и 36 минут игрового времени Бейбит сделал 15 эйсов и реализовал один брейк-пойнт из четырех.

Путевку в полуфинал турнира казахстанцу предстоит оспорить с Ллойдом Харрисом (ЮАР), который выиграл у Александара Вукича (Австралия) – 6:1, 7:6.

Ранее другой казахстанский теннисист Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал британского "Челленджера". 

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