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Микрофинансовые организации будут представлять отчет о выданных кредитах каждый месяц

Микрофинансовые организации будут представлять отчет о выданных кредитах ежемесячно Фото: Zakon.kz
Постановлением правления Национального банка РК от 22 мая 2023 года внесены изменения и дополнения в сроки представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правила ее представления, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что микрофинансовые организации наряду с ежеквартальной отчетностью будут представлять ежемесячно, до 15 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем, следующие четыре формы отчетности:

  • отчет о микрокредитах, предоставленных электронным способом (онлайн микрокредитах), и выявленных фактах мошенничества по ним;
  • отчет об изменениях по предоставленным займам за отчетный период;
  • отчет о микрокредитах по направлениям использования;
  • отчет о микрокредитах, выданных физическим и юридическим лицам микрофинансовой организацией, в том числе по которым имеется просроченная задолженность (действует до 1 июля 2023 года);
  • отчет о микрокредитах, выданных микрофинансовой организацией, в том числе по которым имеется просроченная задолженность (вводится в действие с 1 июля 2023 года).

Постановление вводится в действие с 13 июня 2023 года.

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