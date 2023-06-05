Микрофинансовые организации будут представлять отчет о выданных кредитах каждый месяц

Постановлением правления Национального банка РК от 22 мая 2023 года внесены изменения и дополнения в сроки представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правила ее представления, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что микрофинансовые организации наряду с ежеквартальной отчетностью будут представлять ежемесячно, до 15 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем, следующие четыре формы отчетности:

отчет о микрокредитах, предоставленных электронным способом (онлайн микрокредитах), и выявленных фактах мошенничества по ним;

отчет об изменениях по предоставленным займам за отчетный период;

отчет о микрокредитах по направлениям использования;

отчет о микрокредитах, выданных физическим и юридическим лицам микрофинансовой организацией, в том числе по которым имеется просроченная задолженность (действует до 1 июля 2023 года);

отчет о микрокредитах, выданных микрофинансовой организацией, в том числе по которым имеется просроченная задолженность (вводится в действие с 1 июля 2023 года).

Постановление вводится в действие с 13 июня 2023 года.