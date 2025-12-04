#Казахстан в сравнении
Право

Какие отчеты должны предоставлять МФО и ломбарды в Нацбанк: утверждены правила

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 14:53 Фото: freepik
Постановлением правления Национального банка от 24 ноября 2025 года утверждены Правила представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, сообщает Zakon.kz.

Отчетность представляется в территориальный филиал Национального банка (по месту нахождения организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность) в электронном виде посредством использования информационной системы "Веб-портал Национального банка Республики Казахстан", представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Нацбанк.

При загрузке отчетности в информационной системе "Веб-портал Национального банка Республики Казахстан" осуществляется внутриформенный и межформенный контроль. В случае обнаружения ошибок при осуществлении внутриформенного и межформенного контроля отчетность информационной системой не принимается.

Для формирования отчетности активы и обязательства в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют на отчетную дату.

Данные в отчетности указываются в национальной валюте РК – тенге.

Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 тенге в отчете округляется до нуля, а сумма, равная 500 тенге и выше, округляется до 1000 тенге.

При отрицательных суммах применяется арифметическое округление по модулю; агрегирование выполняется до первого знака тысяч с последующим суммированием, при расчете средних и долей применяется вычисление в тенге с последующим округлением до тысяч.

Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечивается руководителем организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Указывается, что отчетность, подписанная руководителем организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

В случае отсутствия сведений отчетность представляется с нулевыми значениями.

Микрофинансовая организация ежемесячно, до 25-го числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в территориальный филиал Нацбанка:

  • отчет о микрокредитах, предоставленных электронным способом (онлайн-микрокредитах), и выявленных фактах мошенничества по ним;
  • отчет об изменениях по предоставленным займам (микрокредитам), в том числе в региональном и отраслевом разрезе;
  • отчет о микрокредитах, выданных микрофинансовой организацией, в том числе по которым имеется просроченная задолженность;
  • отчет о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов;
  • отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска;
  • отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика.

Микрофинансовая организация ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в территориальный филиал Нацбанка:

  • отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности;
  • отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц;
  • отчет об основных источниках привлеченных денег;
  • отчет о классификации активов по микрокредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам;
  • отчет о классификации условных обязательств по предоставленным микрокредитам.

Ломбарды

Ломбарды также ежеквартально, до 25-го числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в территориальный филиал Нацбанка:

  • отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц;
  • отчет об основных источниках привлеченных денег;
  • отчет о микрокредитах ломбардов, в том числе по которым имеется просроченная задолженность.

Постановление вводится в действие с 14 декабря 2025 года.

Ранее мы рассказали, что обновлены правила представления отчетности кредитным бюро.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обновлены правила представления отчетности кредитным бюро
Микрофинансовые организации будут представлять отчет о выданных кредитах каждый месяц
Новая форма отчета утверждена для микрофинансовых организаций
