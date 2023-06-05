Как китаефобия мешает развитию казахстанской экономики и как использовать потенциал сотрудничества с Китаем

Безвизовый режим между Казахстаном и Китаем характеризует высокий уровень политического взаимодействия между государствами и дружественный характер отношений между народами, который способствует расширению экономического сотрудничества и гуманитарных связей между людьми.

Сотрудничество Казахстана и Китая сегодня представляют собой наивысшие в дипломатической практике отношения вечного всестороннего стратегического партнерства. Наши страны осуществили делимитацию и демаркацию совместной границы в полном объеме, подтвердив на самом высоком международном уровне признание независимости, территориальной целостности государств.

Китай в течение 30 с лишним лет с момента обретения Казахстаном независимости проявил себя ответственным и дружественным государством, поддержавшим Казахстан на пути к международной субъектности и динамичному экономическому развитию.



О постепенном переходе к безвизовому режиму посещения гражданами наших государств территории двух стран говорилось и писалось давно. Более того, безвизовый въезд для граждан Китая в Казахстан на 14 дней мы ввели еще в прошлом году. Это было проявлением жеста доброй воли с казахстанской стороны и, одновременно, своеобразным "пилотным проектом" в условиях окончания режима "нулевой терпимости к пандемии коронавируса" в КНР и открытию новых возможностей международной коммуникации в этой стране.

Он показал, что процесс посещения гражданами Китая Казахстана носит вполне цивилизованный, планомерный и регулируемый характер. Как показала статистика, значительного потока граждан Китая с которым бы было сложно справиться, нет. Более того, оказалось, что и какого-то "сверхинтереса" к Ка-захстану со стороны жителей Поднебесной также не наблюдается…

При этом многие страны активно рекламируют себя в Китае, чтобы привлечь турпоток. К примеру, в постпандемический период многим странам с туристским потенциалом удалось увеличить квартальное число прибывающих туристов из Китая на 50%.

К таким странам относятся Босния и Герцеговина, Камбоджа, Хорватия, Кипр, Грузия, Греция, Македония, Черногория, Непал, Филиппины, Сербия, Турция. В нашем регионе Узбекистан активно привлекает китайских туристов.

Казахстанские туроператоры ожидают притока туристов из Поднебесной в связи с введением безвизового режима. В свою очередь, китайские города Пекин и Шанхай в 2023 году по информации Всемирной Туристской Организации (UNWTO) займут лидирующие места в числе наиболее популярных мест посещения туристов со всего мира.

По данным этой же организации, китайские туристы перед пандемией коронавируса в 2018 году потратили 277 млрд долларов. Это самые высокие показатели по расходам на туризм в мире: в том же году туристы из США потратили 144,5 млрд долларов, Германия – 95,6 млрд долларов. Таким образом, при должном подходе Китай может стать реальным драйвером туристского кластера экономики Казахстана. Объем поступлений в экономику за счет доходов от туризма и смежных сфер услуг может значительно вырасти.

Можно надеяться, что введение обоюдного безвизового режима между нашими странами, позволит и казахстанцам до сегодняшнего дня вынужденным проходить все "круги бюрократического ада" для оформления визы в Китай, пополнить "копилку" своих зарубежных поездок и интересных туристских маршрутов за счет этой уникальной во всех отношениях страны.

"Я сам часто испытывал на себе даже при наличии приглашения на самые авторитетные международные научные форумы в Китайскую Народную Республику, аналогичные визовые проблемы. Что уж говорить о людях просто желающих посетить с туристическими целями красивейшие места Поднебесной или стремящихся к эффективному установлению контактов с бизнесменами из быстро развивающейся, соседней страны". Айдар Амребаев, политический аналитик

Поэтому, если подходить к этому вопросу с точки зрения раскрытия потенциала сотрудничества через взаимное посещение стран, то потенциал здесь огромен. Соседство с таким емким и динамично развивающимся рынком, как Китай, является весомым преимуществом при должном государственном под-ходе к данному вопросу.

Опыт "азиатских тигров", которые в свое время "поднялись" во многом за счет динамичного роста китайской экономики для нас должен быть поучительным. Они смогли использовать инвестиционные и тор-гово-экономические возможности Китая, так сказать "заскочить на подножку уходящего поезда развития". Почему бы и нам не использовать эту уникальную возможность?! Думается, введенный только теперь обоюдный безвизовый ре-жим в течение 30 дней, является шагом в направлении интенсификации отно-шений между нашими странами. Это может привести к расширению возможно-стей для наших бизнесменов. Не секрет, что мы во многом сориентированы на товары народного потребления из Китая, технологии из соседней страны нам доступны в смысле оптимальной цены и качества, в сравнении с продукцией из других стран.

Кроме того, в условиях международной финансовой турбулентности китайские инвестиции привлекательны с точки зрения того, что не предполагают каких-то дополнительных политико-идеологических условий привлечения. Хотя справедливости ради, следует заметить, что по объемам привлекаемых инвестиций в нашу страну, Китай пока едва входит в десятку наших стран-партнеров. Так, по итогам прошлого года приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан достиг рекордного объема в 28 млрд долларов. При этом, этот объем инвестиций по странам распределился следующим образом: Нидерланды – 8,3 млрд долларов, США – 5,1 млрд долларов, Швейцария – 2,8 млрд долларов, Бельгия - 1,6 млрд долларов, РФ - 1,5 млрд долларов, Южная Корея - 1,5 млрд долларов, Китай - 1,4 млрд долларов, Франция - 770,2 млн долларов, Великобритания - 661 млн долларов и Германия - 469,5 млн долларов.

Стоит иметь в виду, что в ситуации когда наша страна все еще является сырьедобывающей и аграрной, то растущий рынок потребления Китая именно по этой номенклатуре, может "вытянуть" нашу экономику. Тем более, что заключенное между нашими странами соглашение по программе инвестиционно-индустриального сотрудничества, к примеру, строительства 52 совместных и отечественных предприятий при поддержке Китая с инвестиционным портфелем более 21 млрд долларов, может помочь увеличить объем и номенклатуру "торговой корзины" Казахстана с Китаем.

А это, в свою очередь, значительно увеличит как поступления в бюджет, так и расширит сферу бизнес активности нашего населения, от производства продовольственной продукции до развития туристического кластера и модернизации транспортной инфраструктуры и сервиса. Динамика роста товарооборота с Китаем, демонстрирует большой потенциал торгово-экономического сотрудничества двух стран, что, без-условно, благоприятно отразится как на росте доходов граждан от взаимной торговли, так и увеличения числа рабочих мест благодаря расширению инфра-структуры торговли. По итогам 2022 года взаимная торговля между Казахстаном и КНР достигла $24 млрд. Экспорт казахстанской продукции в Китай вырос более чем на треть и превысил $13 млрд. Импорт увеличился на 33,5% и составил $11 млрд.

Участие Казахстана в китайской инициативе "Пояс и путь" позволяет от-крыть широкие возможности для нашей страны стать эффективным транспорт-но-логистическим коридором между Западом и Востоком, Севером и Югом, где задачей для нас является участие в нем с высокой добавочной стоимостью, что означает строительство современных, высоко технологичных производственных мощностей, соответствующих высоким международным стандартам потребления. На сегодняшний день в Казахстане реализуются проекты строительства мультимодальных и высоко скоростных транспортно-логистических хабов. Дальнейшей же целью должно стать насыщение этих хабов продукцией с высоким "казахстанским содержанием". Именно эту задачу наше руководство пытается решить через строительство 52 предприятий с участием китайских инвесторов и технологий.

Особым преимуществом нашей страны является практическое отсутствие больших транспортных издержек при доставке и получении грузов в Китай и из него. Например, доставка товаров из Китая в ЕС составляет сегодня морским путем - от 4 до 6 недель, железнодорожным путем - от 7 дней до 2 недель. И, конечно, сроки доставки и выбор оптимального маршрута, требуют значительных финансовых издержек.

Однако, проблемой для сотрудничающих между собой казахских и китайских бизнесменов является наличие административных и бюрократических барьеров. Нам необходимо сосредоточиться не на борьбу с мифической "китайской угрозой", а с коррупцией на наших границах и в вопросах получения различного рода административных разрешений, искусственных бюрократических препон на разных этапах реализации бизнес проектов.

В этой связи, любые алармистские настроения о том, что Казахстан заполнят толпы китайских рабочих не имеют под собой оснований. К примеру, стоимость рабочей силы в Китае значительно превышает сегодня заработок казахских рабочих. Предпринимателям просто невыгодно приглашать на работу рабочих из Поднебесной на те же предприятия по проекту "52 заводов", особенно, если речь идет о частных инвестициях. Я беседовал с одним из руководителей китайского предприятия в сфере агробизнеса в Казахстане, и, оказалось, что они нашли компромиссный выход, - привлекая к работе на предприятии наших кандасов из Китая, которые хорошо знакомы с китайской трудовой этикой и языком, способны освоить работу на китайской технике при помощи китайских технологий, при этом являясь полноправными гражданами Республики Казахстан.

Обобщая сказанное, полагаю, что данная тема неприятия безвизового ре-жима с Китаем является надуманной и даже вредной для динамичного развития нашей экономики сегодня. Более того, она является результатом и продолжением той идеологической войны по дискредитации сотрудничества с Китаем, которую в свое время развернул Советский Союз в период охлаждения отношений с КНР, и которую теперь взяли на вооружение те внешние силы, которые заинтересованы в зависимом и отсталом положении нашей страны. В ситуации же эскалации напряженности между крупными международными "игроками", усиливающемся санкционном режиме между Западом и Россией, высокой конфликтогенности любой международной активности, Китай с его взвешенной и осторожной политикой позиционирования, поистине необъятным рынком потребления, для нашей страны становится весьма привлекательным и надежным ориентиром и вектором отношений, который мы не можем игнорировать и должны использовать в интересах сохранения устойчивого и планомерного развития Казахстана в современных условиях.