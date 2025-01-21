Как в СКО реализуют поручения президента по развитию экономики

Под руководством акима СКО Гауеза Нурмухамбетова прошло расширенное заседание, в ходе которого были подведены итоги социально-экономического развития региона за 2024 год и определены ключевые направления на 2025 год в рамках поручений главы государства, озвученных в Послании.

2024 год стал непростым для региона: сильнейший паводок оказал серьезное воздействие на развитие области. Все усилия были направлены на восстановление инфраструктуры и оказание помощи пострадавшим. В результате было построено 700 новых домов в новом микрорайоне Бірлік и приобретено 1394 квартиры.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Несмотря на сложности, по итогам года рост экономики СКО составил 120%. Тем самым исполнено поручение президента по достижению 6% роста экономики. Все основные отрасли экономики показали положительную динамику.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Особенно высокие результаты продемонстрировало растениеводство, где рост составил почти 50%, а объем валовой продукции достиг 749 млрд тенге. Это стало возможным благодаря большому урожаю, который собрали североказахстанские аграрии.

Цифровые фермы и новые заводы

По итогам 2024 года из 19 молочных ферм запущены 17 комплексов, что даст дополнительно производить 70 тыс. тонн молока.

Завершилось строительство маслоэкстракционного завода компании "МаслоДел", крупнейшего предприятия в Центральной Азии. В данный проект инвестировано 34 млрд тенге, будет создано свыше 200 рабочих мест.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Также построен комбикормовый завод Memolux, объем инвестиций составил свыше 6 млрд тенге.

Благодаря запуску новых индустриальных проектов растет доля промышленности в структуре ВРП.

В числе реализованных проектов – завод по глубокой переработке древесины Nord Panels, инновационный тепличный комплекс и асфальтобетонный завод.

Всего по области в пул входят 46 инвестпроекта на 755 млрд тенге, с созданием 7 тыс. рабочих мест.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Инфраструктура

В прошлом году в регионе было проведено масштабное обновление инфраструктуры. Отремонтировано свыше 1 тыс. км дорог, модернизировано 280 км сетей водоснабжения, что значительно улучшило качество водоснабжения в 11 селах. В 64 населенных пунктах установлены комплексные блок-модули.

Заменено 1,5 тыс. км электросетей, 9 км теплосетей и 8 км сетей водоотведения. Построена новая дымовая труба на ТЭЦ-2, запуск которой запланирован на осень текущего года.

В сфере жилищного строительства введено 330 тыс. кв. м жилья, построено 17 многоэтажек. Для людей из социально уязвимых слоев населения приобретено 387 квартир.

Всего в регионе жилищные условия улучшили около 7 тыс. семей или 20 тыс. североказахстанцев.

Новые объекты социальной сферы

Образование всегда остается в фокусе внимания, и 2024 год стал важным этапом в его развитии. В прошлом году закрыт вопрос аварийных школ.

В рамках модернизации образовательной инфраструктуры капитально отремонтировано 54 учебных заведения. Для улучшения транспортировки детей было приобретено 42 школьных автобуса для районов.

Открылась комфортная школа на 600 мест в микрорайоне Орман, а в микрорайонах Бірлік и Береке построены новые детские сады. Кроме того, была открыта специальная школа для детей с особыми потребностями. Введение двух общежитий решило проблему дефицита мест для студентов.

Завершена реализация нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения". В прошлом году в селах построено 38 медицинских объектов, это ФАПы, врачебные амбулатории и медпункты. Всего в СКО введено 46 новых медучреждений, что повысило доступность и качество медуслуг для сельчан. Заработал реабилитационный центр при детской больнице.

Во исполнение поручения главы государства, озвученного в ходе Послания, в Петропавловске открылись центр креативной индустрии и центр приема граждан при акимате области.

Также появились новые точки притяжения, такие как арт-галерея "Ботай", центр настольного тенниса и спорткомплекс в "Береке".

Планы на 2025 год

В 2025 году в регионе продолжается реализация перспективных инвестпроектов, направленных на развитие различных отраслей экономики.

В Петропавловске строится птицефабрика мощностью 10 тыс. тонн и цех по производству сгущенного молока "Евразиан Милк". Кроме того, КТ "Зенченко и К" ведет строительство мега-фермы на 8 тыс. голов.

Компания Bakerton приступила к строительству завода по производству хлебобулочных изделий с объемом инвестиций 37 млрд тенге. Этот проект обеспечит создание 380 постоянных рабочих мест.

Отечественный инвестор строит грибную ферму и компостный завод. Помимо этого, запланирован ввод предприятия по производству мостового оборудования.

Зарубежный инвестор намерен построить предприятие по производству ориентированно-стружечных плит. На базе ТОО "Радуга" будет создан техноэкопарк для сортировки и переработки мусора.

В 2025 году в регионе запланирован ввод важнейших инфраструктурных объектов. Завершится строительство автодорожного путепровода в Рабочем поселке, планируется запуск насосной станции первого подъема после реконструкции, также будет обеспечен резервный источник водоснабжения.

В социальной сфере предстоят значимые изменения. Откроется новая комфортная школа в микрорайоне Береке, начнется строительство детского сада в микрорайоне Жас Өркен.

В районах продолжается возведение спорткомплекса и двух крытых хоккейных кортов. Завершится второй этап реконструкции стадиона "Карасай" и крытого бассейна в селе Кішкенекөл. Началось возведение ледового дворца в Петропавловске. Планируется реализация проекта по строительству футбольной академии, включающей крытый футбольный манеж.

В целом, комплексная работа открывает новые перспективы, способствует созданию рабочих мест, привлекает частные инвестиции, улучшает благосостояние североказахстанцев, обеспечивая долгосрочный экономический рост и устойчивое развитие области.