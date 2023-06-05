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Специальный налоговый режим розничного налога: что важно знать

Специальный налоговый режим розничного налога: что важно знать Фото: pexels
В конце прошлой недели опубликовано постановление Правительства РК, которым утвержден перечень видов деятельности, разрешенных для применения специального налогового режима розничного налога (СНР розничного налога). В КГД рассказали, как правильно перейти на этом режим, сообщает Zakon.kz.

В Комитете госдоходов напомнили, что о переходе на данный режим с 1 января текущего года налогоплательщики-неплательщики НДС должны были представить соответствующее уведомление до 1 мая текущего года. Однако срок представления был продлен.

"Таким образом, в дополнение к ранее опубликованному разъяснению сообщаем, что для перехода на указанный налоговый режим в период с 1 января 2023 года налогоплательщикам-неплательщикам НДС необходимо представить уведомление о применяемом режиме налогообложения до 10 июня текущего года включительно", - говорится в сообщении.

Уведомление представляется в Управление государственных доходов (УГД) по месту нахождения налогоплательщика. Уведомление можно представить через Кабинет налогоплательщика.

При этом для перехода на СНР розничного налога ретроспективно с 1 января 2023 года, во 2-м разделе Уведомления "G. на СНР розничного налога", необходимо указать причину в строке "В. несоответствия условиям применения СНР" и дату 01.01.2023 года, что позволит применить данный режим с этой даты.

Плательщики НДС для перехода на указанный налоговый режим представляют в УГД до указанной даты Уведомления (с отметкой во 2-м разделе "G. на СНР розничного налога" и причины "А. добровольного принятия решения"), ликвидационную декларацию по налогу на добавленную стоимость и налоговое заявление о снятии с учета по НДС.

В Комитете государственных доходов также сообщили, что все вышеуказанные документы также можно представить в УГД на бумажных носителях, по почте или посредством ИС "е-Өтініш".

После 9 июня переход на СНР розничного налога будет осуществляться по общепринятым правилам, то есть с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором представлено Уведомление о применяемом режиме налогообложения.

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