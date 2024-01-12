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В Казахстане расширили перечень видов деятельности для применения розничного налога

В Казахстане расширили перечень видов деятельности для применения розничного налога Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Постановлением правительства от 29 декабря 2023 года внесены изменения и дополнения в перечень видов деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавят следующие виды деятельности, где применяется специальный налоговый режим розничного налога:

  • Выращивание цветов, семеноводство цветочных культур.
  • Разведение прочих видов животных.
  • Деятельность, способствующая растениеводству, кроме эксплуатации оросительных систем.
  • Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях.
  • Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.
  • Переработка и консервирование картофеля.
  • Производство фруктовых и овощных соков.
  • Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей.
  • Производство мороженого.
  • Производство муки.
  • Производство пищевых концентратов.
  • Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий недлительного и длительного хранения.
  • Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.
  • Производство чая и кофе.
  • Производство пряностей и приправ.
  • Производство готовых пищевых продуктов.
  • Производство супов, бульонов и яйцепродуктов.
  • Производство готовых кормов для домашних животных.
  • Производство вина из винограда собственного производства.
  • Прядение шерстяного волокна.
  • Отделка тканей и текстильных изделий.
  • Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.
  • Производство веревок, канатов, бечевок, шпагата.
  • Производство сетей и изделий из веревок.
  • Производство нетканых текстильных изделий, кроме одежды.
  • Производство прочих текстильных изделий технического и производственного назначения.
  • Производство текстильной галантереи.
  • Производство валяльно-войлочных изделий
  • Производство других текстильных изделий, не включенных в другие группировки.
  • Производство прочей верхней одежды .
  • Производство обуви.
  • Производство матрасов, кухонной мебели.
  • Производство хозяйственной посуды и кухонного инвентаря из металла.
  • Производство сборных деревянных покрытий, домов.
  • Производство бумажной и картонной тары.
  • Издание газет, журналов и периодических публикаций и ряд других. 

Также в перечень входит розничная торговля различными товарами, различные виды ремонтов, предоставление услуг.

В прежнем перечне было 190 видов такой деятельности, в новый перечень вошли 364 вида деятельности. Таким образом, список расширен почти в два раза.

Ранее в Министерстве нацэкономики отметили, что принятие проекта позволит расширить сферу охвата специального налогового режима розничного налога, что обеспечит снижение налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего бизнеса.

Постановление вводится в действие с 22 января 2024 года.

Ранее в КГД пояснили, что налогоплательщикам, желающим перейти на режим розничного налога, необходимо в январе 2024 года представить уведомление о применяемом режиме. Данное уведомление можно подать через мобильное приложение "e-Salyq Business".

Датой начала применения режима будет являться первое число месяца, следующего за месяцем, в котором представлено такое уведомление (1 февраля 2024 года).

При этом по итогам 2023 года и января 2024 года предприниматель должен сдать декларацию по тому налоговому режиму, который он применял ранее.

Розничный налог ввели в Казахстане с 1 января 2023 года.

Ставка налога от оборота компании (ИПН или КПН) составляет:

  • 4% – при продаже товаров или оказании услуги физическим лицам, а также ИП и ТОО, которые не производят вычеты по расходам при исчислении налога.
  • 8% – если ваш покупатель ИП или юридическое лицо на общеустановленном режиме применяет вычеты и потребовал выписку ЭСФ.

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