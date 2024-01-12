В Казахстане расширили перечень видов деятельности для применения розничного налога

Постановлением правительства от 29 декабря 2023 года внесены изменения и дополнения в перечень видов деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавят следующие виды деятельности, где применяется специальный налоговый режим розничного налога:

Выращивание цветов, семеноводство цветочных культур.

Разведение прочих видов животных.

Деятельность, способствующая растениеводству, кроме эксплуатации оросительных систем.

Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях.

Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.

Переработка и консервирование картофеля.

Производство фруктовых и овощных соков.

Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей.

Производство мороженого.

Производство муки.

Производство пищевых концентратов.

Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий недлительного и длительного хранения.

Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.

Производство чая и кофе.

Производство пряностей и приправ.

Производство готовых пищевых продуктов.

Производство супов, бульонов и яйцепродуктов.

Производство готовых кормов для домашних животных.

Производство вина из винограда собственного производства.

Прядение шерстяного волокна.

Отделка тканей и текстильных изделий.

Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.

Производство веревок, канатов, бечевок, шпагата.

Производство сетей и изделий из веревок.

Производство нетканых текстильных изделий, кроме одежды.

Производство прочих текстильных изделий технического и производственного назначения.

Производство текстильной галантереи.

Производство валяльно-войлочных изделий

Производство других текстильных изделий, не включенных в другие группировки.

Производство прочей верхней одежды .

Производство обуви.

Производство матрасов, кухонной мебели.

Производство хозяйственной посуды и кухонного инвентаря из металла.

Производство сборных деревянных покрытий, домов.

Производство бумажной и картонной тары.

Издание газет, журналов и периодических публикаций и ряд других.

Также в перечень входит розничная торговля различными товарами, различные виды ремонтов, предоставление услуг.

В прежнем перечне было 190 видов такой деятельности, в новый перечень вошли 364 вида деятельности. Таким образом, список расширен почти в два раза.

Ранее в Министерстве нацэкономики отметили, что принятие проекта позволит расширить сферу охвата специального налогового режима розничного налога, что обеспечит снижение налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего бизнеса.

Постановление вводится в действие с 22 января 2024 года.

Ранее в КГД пояснили, что налогоплательщикам, желающим перейти на режим розничного налога, необходимо в январе 2024 года представить уведомление о применяемом режиме. Данное уведомление можно подать через мобильное приложение "e-Salyq Business".

Датой начала применения режима будет являться первое число месяца, следующего за месяцем, в котором представлено такое уведомление (1 февраля 2024 года).

При этом по итогам 2023 года и января 2024 года предприниматель должен сдать декларацию по тому налоговому режиму, который он применял ранее.

Розничный налог ввели в Казахстане с 1 января 2023 года.

Ставка налога от оборота компании (ИПН или КПН) составляет: