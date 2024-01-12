В Казахстане расширили перечень видов деятельности для применения розничного налога
В частности, в перечень добавят следующие виды деятельности, где применяется специальный налоговый режим розничного налога:
- Выращивание цветов, семеноводство цветочных культур.
- Разведение прочих видов животных.
- Деятельность, способствующая растениеводству, кроме эксплуатации оросительных систем.
- Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях.
- Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.
- Переработка и консервирование картофеля.
- Производство фруктовых и овощных соков.
- Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей.
- Производство мороженого.
- Производство муки.
- Производство пищевых концентратов.
- Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий недлительного и длительного хранения.
- Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.
- Производство чая и кофе.
- Производство пряностей и приправ.
- Производство готовых пищевых продуктов.
- Производство супов, бульонов и яйцепродуктов.
- Производство готовых кормов для домашних животных.
- Производство вина из винограда собственного производства.
- Прядение шерстяного волокна.
- Отделка тканей и текстильных изделий.
- Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.
- Производство веревок, канатов, бечевок, шпагата.
- Производство сетей и изделий из веревок.
- Производство нетканых текстильных изделий, кроме одежды.
- Производство прочих текстильных изделий технического и производственного назначения.
- Производство текстильной галантереи.
- Производство валяльно-войлочных изделий
- Производство других текстильных изделий, не включенных в другие группировки.
- Производство прочей верхней одежды .
- Производство обуви.
- Производство матрасов, кухонной мебели.
- Производство хозяйственной посуды и кухонного инвентаря из металла.
- Производство сборных деревянных покрытий, домов.
- Производство бумажной и картонной тары.
- Издание газет, журналов и периодических публикаций и ряд других.
Также в перечень входит розничная торговля различными товарами, различные виды ремонтов, предоставление услуг.
В прежнем перечне было 190 видов такой деятельности, в новый перечень вошли 364 вида деятельности. Таким образом, список расширен почти в два раза.
Ранее в Министерстве нацэкономики отметили, что принятие проекта позволит расширить сферу охвата специального налогового режима розничного налога, что обеспечит снижение налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего бизнеса.
Постановление вводится в действие с 22 января 2024 года.
Ранее в КГД пояснили, что налогоплательщикам, желающим перейти на режим розничного налога, необходимо в январе 2024 года представить уведомление о применяемом режиме. Данное уведомление можно подать через мобильное приложение "e-Salyq Business".
Датой начала применения режима будет являться первое число месяца, следующего за месяцем, в котором представлено такое уведомление (1 февраля 2024 года).
При этом по итогам 2023 года и января 2024 года предприниматель должен сдать декларацию по тому налоговому режиму, который он применял ранее.
Розничный налог ввели в Казахстане с 1 января 2023 года.
Ставка налога от оборота компании (ИПН или КПН) составляет:
- 4% – при продаже товаров или оказании услуги физическим лицам, а также ИП и ТОО, которые не производят вычеты по расходам при исчислении налога.
- 8% – если ваш покупатель ИП или юридическое лицо на общеустановленном режиме применяет вычеты и потребовал выписку ЭСФ.