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Акорда опубликовала анонс мероприятий с участием Токаева

Акорда опубликовала анонс мероприятий с участием Токаева Фото: akorda.kz
Анонс мероприятий с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева опубликовала его пресс-служба, сообщает Zakon.kz.

5 июня президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии поднятия Государственного флага.

В ходе церемонии президент Казахстана – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РК вручит офицерские звания лучшим выпускникам военных вузов.

8 июня глава государства выступит на пленарной сессии Международного форума Астана.

Участники форума, проходящего под тематикой "Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса", обсудят вопросы изменения климата, нехватки продовольствия и энергетической безопасности.

Среди высоких гостей форума – Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Алисджабана, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие.

На полях форума президент Касым-Жомарт Токаев проведет ряд двусторонних встреч.

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