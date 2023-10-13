Поездка Токаева в Бишкек – Акорда опубликовала видео

Пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева опубликовала видео, на котором запечатлено, как Касым-Жомарт Токаев побывал с рабочим визитом в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик опубликовали в telegram-канале Акорды.

В видеоролике можно увидеть, как тепло встретили главу государства в аэропорту, а также его участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ. Во время своего выступления Касым-Жомарт Токаев поднял несколько ключевых вопросов, в том числе высказался о ситуации на Ближнем Востоке.





По итогам саммита лидеры стран Содружества приняли ряд документов. Следующее заседание Совета глав государств пройдет под председательством Российской Федерации в 2024 году.

13 октября 2023 года Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Отмечая нарастающие геополитические противоречия, Касым-Жомарт Токаев указал на усиление волатильности в мировой экономике.

Он подчеркнул, что Казахстан выступает за установление принципа справедливости в международных отношениях, за их демократизацию с учетом законных и суверенных прав всех членов международного сообщества.

На фоне нынешнего застоя в Совете Безопасности ООН лидер Казахстана считает возможным и даже необходимым усилить роль Генеральной Ассамблеи ООН как наиболее представительного органа этой универсальной организации.