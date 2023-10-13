Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Поездка Токаева в Бишкек – Акорда опубликовала видео

Акорда опубликовала видео с поездки Токаева в Бишкек Фото: akorda.kz
Пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева опубликовала видео, на котором запечатлено, как Касым-Жомарт Токаев побывал с рабочим визитом в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик опубликовали в telegram-канале Акорды. 

В видеоролике можно увидеть, как тепло встретили главу государства в аэропорту, а также его участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ. Во время своего выступления Касым-Жомарт Токаев  поднял несколько ключевых вопросов, в том числе высказался о ситуации на Ближнем Востоке.


По итогам саммита лидеры стран Содружества приняли ряд документов. Следующее заседание Совета глав государств пройдет под председательством Российской Федерации в 2024 году.

13 октября 2023 года Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Отмечая нарастающие геополитические противоречия, Касым-Жомарт Токаев указал на усиление волатильности в мировой экономике.

Он подчеркнул, что Казахстан выступает за установление принципа справедливости в международных отношениях, за их демократизацию с учетом законных и суверенных прав всех членов международного сообщества.

На фоне нынешнего застоя в Совете Безопасности ООН лидер Казахстана считает возможным и даже необходимым усилить роль Генеральной Ассамблеи ООН как наиболее представительного органа этой универсальной организации.

Читайте также

Казахстан будет продолжать политику усиления статуса государственного казахского языка
Казахстан будет продолжать политику усиления статуса государственного казахского языка
Токаев высказался о нынешней ситуации на Ближнем Востоке
Токаев высказался о нынешней ситуации на Ближнем Востоке
Выдаст ли Казахстан России музыканта-пацифиста
Выдаст ли Казахстан России якутского музыканта-пацифиста
Сахибам Садырова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов изменили в Казахстане
В правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов внесли изменения
Интернет от Илона Маска появился в Казахстане
Интернет от Илона Маска появился в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления