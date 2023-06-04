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Токаев поздравил казахстанцев с Днем Государственных символов

флаг Казахстана Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомар Токаев поздравил казахстанцев с Днем Государственных символов, сообщает Zakon.kz.

Глава государства опубликовал поздравления на своей официальной странице в Twitter.

"Поздравляю соотечественников с Днем государственных символов! Наши Флаг, Герб и Гимн наполнены глубоким содержанием и вызывают в каждом из нас чувство гордости и ответственности за страну. Чтить государственные символы – долг любого гражданина и патриота!" – написал президент.

День государственных символов Казахстана был утвержден 4 июня 1992 года. В этот день были официально представлены и утверждены новые государственные символы независимого Казахстана, это гимн, герб и флаг страны.

Вчера Токаев посетил Турцию и побывал на инаугурации Эрдогана.

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