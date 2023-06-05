Высший Судебный Совет подвел итоги очередного конкурса

1 июня на заседании Высшего Судебного Совета подведены итоги конкурса, объявленного 8 февраля 2023 года на 65 судейских вакансий председателя коллегии и судей областных судов, председателей районных судов.

В общей сложности в конкурсе участвовало 390 человек, среди них:

13 кандидатов претендовали на 1 вакансию председателя судебной коллегии областного суда;

316 претендентов участвовали в конкурсе на 24 вакансии судей областных судов;

61 судья претендовал на 40 вакансий председателей районных судов.

Наибольшее количество конкурсантов претендовали на вакантные должности судей Алматинского городского суда (111 человек на 5 мест), наименьшее в суд Улытауской области (12 кандидатов на 2 места).

Среди конкурсантов на вакансии председателей районных судов больше всего претендовали на должность председателя специализированного суда по административным правонарушениям города Тараза Жамбылской области – 14 кандидатов.

При этом должности председателей в следующих 5 районных судах не изъявил желания занять ни один кандидат.

Это:

Тарбагатайский районный суд Восточно-Казахстанской области; Каркаралинский районный суд Карагандинский области; Каражалский городской суд Улытауской области; суд района Тереңкөл Павлодарской области; военный суд Актюбинского гарнизона.

На 11 должностей председателей районных судов, на которые имелись претенденты, конкурс был признан несостоявшимся по причине отсутствия достойных кандидатов.

Конкурсный отбор включал в себя комплексную оценку, в ходе которой учитывался стаж по юридической специальности, наличие ученой степени, наличие положительного заключения судейского сообщества и общественности, результаты интервьюирования и другие показатели, поддающиеся автоматизированной обработке.

Изучалось качество отправления правосудия, соблюдение этики и другие имеющие значение сведения, в том числе мнение общественности о кандидатах посредством мониторинга СМИ и социальных сетей. Помимо этого, от граждан в адрес Совета поступило порядка 600 отзывов, характеризующих кандидатов.

По итогам такой работы у Конкурсной комиссии имелось достаточно информации, на основе которой качественно отбирались кандидаты.

По итогам конкурса Советом отобрано 47 человек, в том числе:

1 – на должность председателя коллегии областного суда;

22 – на должности судей областных судов;

24 – на должности председателей районных судов.

Получившие рекомендацию в суды кандидаты являются опытными действующими судьями, 44 судьи получили рекомендацию на вышестоящие должности, 7 состояли в кадровом резерве.

Из 47 рекомендованных действующих судей 34 мужчины и 13 женщин, 9 имеют государственные награды, 9 обладают степенью магистра.

На должность председателя судебной коллегии областного суда отобран судья, чей возраст 57 лет, юридический стаж 32 года, а опыт работы в судебной системе 12 лет.

На должности судей областных судов рекомендованы лица, чей средний возраст составляет 49 лет, юридический стаж 23,5 года, а опыт работы в судебной системе 18 лет.

На должности председателей районных судов рекомендованы судьи, чей средний возраст составляет 44 года, юридический стаж 18 лет, а опыт работы в судебной системе 9 лет.

Список лиц, получивших рекомендации, размещен на ведомственном сайте Совета.

Что касается итогов конкурса на должности судей районных судов, то он будет подведен позже, с учетом дополнительно открывшихся вакансий судей районных судов.

Такой подход позволит включить в перечень вакансий судей районных судов не только должности, являвшиеся вакантными на момент объявления конкурса, но и все вакансии, доступные на момент подведения итогов, то есть с момента появления вакансии и до ее занятия будет проходить значительно меньший срок.

Дополнительное объявление о новых вакансиях на должности судей районных судов будет размещено на сайте Совета на этой неделе. Кандидаты, участвовавшие в конкурсе от 8 февраля т.г. и не получившие рекомендации на должности председателя коллегии и судей областных судов, председателей районных судов, могут направить заявления в адрес Совета.