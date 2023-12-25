179 человек рекомендовал Высший Судебный Совет в районные суды

18 июля 2023 года советом объявлен конкурс на 335 вакансий. В рамках I этапа 17 ноября подведены итоги конкурса на 99 вакансий (5 вакансий председателей судебных коллегий и 21 вакансия судей областных судов, 73 вакансии председателей районных судов), передает Zakon.kz.

21 ноября текущего года в соответствии с пунктом 53 Регламента Высшего Судебного Совета опубликовано дополнительное объявление о появлении 74 новых вакансий. Такой подход позволил включить в перечень вакансий судей районных судов не только должности, являвшиеся вакантными на момент объявления конкурса, но и все вакансии, доступные на момент подведения итогов, то есть с момента появления вакансии и до ее занятия прошел значительно меньший срок.

В связи с чем, кандидаты, участвовавшие в конкурсе от 18 июля т.г. и не получившие рекомендации на должности председателя коллегии и судей областных судов, председателей районных судов, смогли направить дополнительные заявления в адрес Совета.

20 декабря т.г. на заседании Высшего Судебного Совета подведены итоги конкурса в общей сложности на 310 вакансий судей районных и приравненных к ним судов.

Всего в конкурсе участвовало 358 человек. 196 из них это действующие судьи, желающие переместиться внутри системы, бывшие судьи, с момента увольнения которых не прошло более 4 лет, а также 162 кандидата, успешно прошедшие квалификационный экзамен либо выпускники Академии правосудия.

С целью привлечения в судебную систему профессиональных кадров с текущего года закреплено право прохождения кандидатами стажировки не до, а после получения рекомендации Совета.

Согласно данному новшеству в рамках конкурса от 18 июля 2023 года 60 кандидатов, не проходивших стажировку либо не получивших заключения по ее итогам, были допущены к конкурсному отбору.

В рамках конкурса состоялся тщательный отбор кандидатов, изучалось качество отправления правосудия и соблюдение этики, учитывался судейский стаж и другие показатели. Помимо этого, на сайте Совета были размещены данные о кандидатах для того, чтобы общественность, в том числе представители юридического сообщества, смогли оставить свои отзывы. Проводился мониторинг социальных сетей и средств массовой информации на предмет наличия сведений о претендентах.

Также состоялось предварительное рассмотрение претендентов Конкурсной комиссией. После кандидатуры были рассмотрены на заседании Совета.

Из 358 кандидатов рекомендации на должности судей районных судов получили 179 человек, 57 из них действующие судьи, 122 – впервые рекомендованные юристы. При этом, независимо от количества претендентов, отбор осуществлялся принципиально. К примеру, на 113 судейских должностей, на которые имелись претенденты, конкурс был признан несостоявшимся.

Больше всего конкурсантов претендовало в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны – 80 кандидатов на 1 место, меньше всего в Макатский районный суд Атырауской области, Каражалский районный суд области Ұлытау, Жамбылский районный суд Северо-Казахстанской области – по 1 кандидату на 1 место. В районный суд № 2 Урджарского района области Абай не претендовал ни один кандидат.

Среди 122 кандидатов, впервые получивших рекомендацию, 87 являются специалистами судов республики, 17 юристами частного сектора и государственных органов, 9 адвокатами, 6 сотрудниками прокуратуры, 2 – сотрудники правоохранительных органов, 1 – самозанятой.

Из впервые рекомендованных кандидатов 58 мужчин и 64 женщины, 95 обладают степенью магистра, 83 из них окончили Академию правосудия, 27 имеют государственные или ведомственные награды. Средний возраст рекомендованных юристов – 36 лет, юридический стаж – 12 лет.

Из 57 действующих судей 8 имеют государственные или ведомственные награды, 21 обладатель степени магистра. Средний возраст рекомендованных судей – 43 года, юридический стаж 19 лет, а опыт работы в судебной системе – 8,5 лет.

Список лиц, получивших рекомендации, размещен на ведомственном сайте Совета.