Жителям двух районов Великобритании будут платить 900 тысяч тенге ежемесячно

30 жителей Великобритании будут ежемесячно получать 1600 фунтов стерлингов (898 тыс. тенге) без каких-либо условий в течение двух лет. За ними будут наблюдать, чтобы понять, как это отразится на их жизни, сообщает prosud.kz.

Пилотный проект проведут для жителей центра Джарроу, на северо-востоке Англии, и Ист-Финчли, на севере Лондона.



Директор по исследованиям аналитического центра Autonomy Уилл Стронж заявил, что 1600 фунтов стерлингов – это значительная сумма.

Он отметил, что безусловный базовый доход (ББД) обычно покрывает основные потребности людей. Исследователи хотят посмотреть, какое влияние эти по сути бесплатные выплаты окажут на психическое и физическое здоровье людей независимо от того, будут ли они работать или нет.

"Наше общество в ближайшие годы будет нуждаться в той или иной форме базового дохода, учитывая грядущие потрясения, связанные с изменением климата, технологическими сбоями и промышленными преобразованиями. Именно поэтому сейчас так важно создать доказательную базу и привлечь общественность, чтобы подготовить почву для внедрения на национальном уровне". Уилл Стронж

Кроме 30 счастливчиков исследователи отберут контрольную группу, которой не будут платить ББД. Они также будут находиться под наблюдением ученых.

Участников отберут случайным образом из числа добровольцев, причем 20% мест выделят для людей с ограниченными возможностями.

"Все факты свидетельствуют о том, что это позволит напрямую снизить уровень бедности и повысить благосостояние миллионов людей: потенциальные выгоды слишком велики, чтобы их игнорировать". Поскольку в ближайшие десятилетия нас ожидает множество экономических потрясений, связанных с изменением климата и новыми формами автоматизации, базовый доход станет важнейшей частью обеспечения средств к существованию в будущем". Уилл Стронж

Сторонники ББД утверждают, что такой доход может обеспечить уровень экономической безопасности для каждого человека. Его рассматривают как потенциальное решение проблемы незащищенности на рынке труда, в то время как другие говорят, что это дорого и поддержка должна быть адресной.



Подобный проект проводят и в Уэльсе. Там некоторым молодым людям, уходящим от родителей в течение двух лет платят 1600 фунтов стерлингов. О результатах этого проекта сообщат после завершения эксперимента.

В 2020 году более 170 членов парламента и пэров призвали правительство ввести универсальный базовый доход, чтобы "дать каждому финансовую поддержку, необходимую для обеспечения себя и своих семей" во время пандемии коронавируса.

Соучредитель инициативы Basic Income Conversation Клео Гудман выразила надежду, что этот план приведет к появлению первых пилотных проектов базового дохода в Англии.

"В одной из самых богатых стран мира никто и никогда не должен оказаться перед лицом бедности, вынужденным выбирать между отоплением и питанием". Клео Гудман

Гудман заявила, что базовый доход имеет потенциал для упрощения системы соцобеспечения и решения проблемы бедности в Великобритании.