Два года лишения свободы за украденный миллион тенге получил житель Костанайской области

5 февраля Карасуский районный суд назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы жителю Костанайской области за украденный у товарища один млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Костанайского областного суда, в ноябре прошлого года подсудимый воспользовался алкогольным опьянением своего знакомого и через банковское приложение оформил на него два кредита, каждый по 500 тыс. тенге. В судебных прениях гособвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде двух лет ограничения свободы

Подсудимый полностью признал вину, а смягчающим обстоятельством суд признал чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено. Поэтому суд назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы с конфискацией имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем.

"Гражданский иск потерпевшего удовлетворен", – говорится в сообщении.

А региональная антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении председателя маслихата района Беимбета Майлина в Костанайской области.