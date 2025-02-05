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Происшествия

Два года лишения свободы за украденный миллион тенге получил житель Костанайской области

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 04:04 Фото: Zakon.kz
5 февраля Карасуский районный суд назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы жителю Костанайской области за украденный у товарища один млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Костанайского областного суда, в ноябре прошлого года подсудимый воспользовался алкогольным опьянением своего знакомого и через банковское приложение оформил на него два кредита, каждый по 500 тыс. тенге. В судебных прениях гособвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде двух лет ограничения свободы

Подсудимый полностью признал вину, а смягчающим обстоятельством суд признал чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено. Поэтому суд назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы с конфискацией имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем.

"Гражданский иск потерпевшего удовлетворен", – говорится в сообщении.

А региональная антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении председателя маслихата района Беимбета Майлина в Костанайской области.


Фото Алия Абди
Алия Абди
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