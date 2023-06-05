Минтруда уточняет правила выдачи разрешения на работу трудовым иммигрантам

Минтруда подготовило изменения в Правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлен ряд терминов, в том числе говорится, кто такой иммигрант. Это иностранец или лицо без гражданства, прибывшие в Казахстан для временного или постоянного проживания.

Разрешение на работу трудовому иммигранту выдается местными исполнительными органами установленной формым для выполнения работ (оказания услуг) у работодателей – физических лиц в домашнем хозяйстве.

В поправках уточняются сроки оказания государственной услуги на выдачу разрешения.

Так, со дня сдачи пакета необходимых документов в Государственную корпорацию – 2 рабочих дня. При этом максимально допустимое время обслуживания в Госкорпорации – 20 минут; при обращении через портал – 30 минут.

Местный исполнительный орган в день поступления документов с Госкорпорации посредством АИС "ИРС" осуществляет проверку на соответствие предусмотренными требованиями госуслуги, в том числе:

сравнивает содержание заявления с данными документа, удостоверяющего личность, и сведениями, полученными с Госкорпорации;

сверяет гражданство иностранца со списком стран, с которыми РК заключены соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания, предусматривающие возможность пребывания в республике без виз сроком не менее трех месяцев;

проверяет наличие квитанции об уплате суммы предварительного платежа по индивидуальному подоходному налогу согласно налоговому законодательству, а также на соответствие сроку действия разрешения трудовому иммигранту, указанному в заявлении;

проверяет приложенные документы на соответствие их перечню, указанному в требованиях.

Если документы представлены в неполном объеме или заполнены по неустановленной форме, либо с истекшим сроком действия, местный исполнительный орган в указанные сроки направляет мотивированный отказ в ИИС "ЦОН" в оказании госуслуги.

В правила также добавлено, что выдача и продление разрешения трудовому иммигранту для осуществления трудовой деятельности у физического лица выдается на срок, указанный в заявлении о выдаче/продлении разрешения трудовому иммигранту, и может составлять от одного до трех месяцев.

Максимальный срок с учетом продления разрешения трудовому иммигранту и не может превышать 12 месяцев. Новое разрешение трудовому иммигранту выдается не ранее чем через 30 календарных дней после окончания 12-месячного срока предыдущего разрешения.

Уточняются основания для отказа в оказании госуслуги, это:

превышение размера распределенной квоты;

представление документов в неполном объеме или незаполнения по установленной форме документов, а также предоставления документов с истекшим сроком действия, предусмотренных стандартом государственных услуг;

несоответствие гражданства иностранца со списком стран, с которыми РК заключены соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания, предусматривающие возможность пребывания в республике без виз сроком не менее 3 (трех месяцев);

заключение трудовых договоров по выполнению работ (оказанию услуг) в домашнем хозяйстве одним работодателем – физическим лицом одновременно более чем с пятью трудовыми иммигрантами;

заявление на продление разрешения подано после окончания срока продлеваемого разрешения;

срок медицинской страховки, покрывающую первичную медико-санитарную помощь, и специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в экстренной форме на условиях, определенных соглашением сторон, с соблюдением минимальных требований, установленных законами РК менее срока указанного в заявлении на получение (продление) разрешения;

трудовой иммигрант подает заявление на получение разрешения на территории которого имеется действующее разрешение;

платеж по индивидуальному подоходному налогу уплачен в органы государственных доходов, несоответствующий территории получения разрешения;

место регистрации работодателя-физического лица либо нахождения его недвижимости не соответствует территории получения разрешения трудовому иммигранту.

При этом указывается, что выданное местным исполнительным органом разрешение не подлежит передаче другим работодателям, действует только на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 июня.