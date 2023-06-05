Изменился порядок совершения исполнительной надписи нотариусом

Министерство юстиции приказом от 31 мая 2023 года внесло изменения в "Правила совершения нотариальных действий нотариусами", сообщает Zakon.kz.

Заявление о совершении исполнительной надписи

Для взыскания денежных сумм или истребования иного движимого имущества от должника взыскатель представляет нотариусу заявление о совершении исполнительной надписи, которое содержит ИИН и места жительства, номера телефонов и адреса электронной почты (при их наличии) должника. Заявление подается взыскателем нотариусу в электронном виде, подписанное ЭЦП.

В правила внесено дополнение, согласно которому если взыскатель и/или должник являются юридическим лицом, в заявлении указывается полное наименование юридического лица, его БИН, адрес местонахождения, банковские реквизиты, а также подтверждается полномочия первого руководителя или его представителя на подписание и подачу заявления.В заявлении взыскатель также указывает сведения об отсутствии на момент обращения за совершением исполнительной надписи судебного спора с должником об исполнении обязательств и о непогашении задолженности, что ранее исполнительная надпись по данному требованию взыскателя не совершалась.

Заявление, представляемое от имени юридического лица, подписывается руководителем, скрепляется печатью (при наличии) юридического лица.

Сведения о физических лицах, юридических лицах и их руководителях нотариус проверяет через ЕНИС.

Заявление регистрируется в журнале регистрации входящих документов.

Совершение исполнительной надписи

Исполнительная надпись в отношении солидарных должников, проживающих или зарегистрированных в разных регионах Казахстана совершается по адресу одного из должников по выбору взыскателя.

По указанным требованиям исполнительная надпись совершается нотариусом по территории его деятельности, определенной нотариальной палатой согласно месту нахождения его помещения.

По бесспорным требованиям о взыскании заработной платы и иных платежей, в том числе о взыскании обязательных пенсионных отчислений в ЕНПФ, а также об исполнении соглашений об урегулировании споров, заключенных в порядке партисипативной процедуры взыскатель подает заявление нотариусу независимо от места регистрации должника.

Исполнительная надпись о взыскании задолженности с собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, а также о взыскании задолженности на основании публичных договоров за фактически потребленные услуги (электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и другие) совершается по месту регистрации либо месту жительства, либо по месту нахождения недвижимого имущества должника (физического лица), в случае если должником является юридическое лицо, то по месту его регистрации либо месту нахождения его постоянно действующего органа, либо по месту нахождения недвижимого имущества.

При подаче заявления, взыскателем представляются документы, указанные в пункте 223 настоящих Правил, являющиеся основанием для совершения исполнительной надписи, а также расчет задолженности. Расчет задолженности, представляемый от имени юридического лица, подписывается первым руководителем и главным бухгалтером (при наличии).

Перечень документов для совершения исполнительной надписи

Внесены изменения в перечень документов, на основании которых совершается исполнительная надпись:

1) для взыскания задолженности по обязательству, основанному на нотариально удостоверенной сделке, в том числе об исполнении соглашения об урегулировании спора, удостоверенного нотариусом в порядке досудебного урегулирования представляются: подлинный экземпляр нотариально удостоверенного договора (соглашения) либо его дубликат (за исключением договоров займа денег);

2) для взыскания задолженности по обязательству, основанному на письменной сделке, срок исполнения которой наступил и неисполнение обязательства признается должником, в том числе в ответе на претензию, направленную взыскателю в порядке досудебного урегулирования спора, представляются:

подлинные договоры (купли-продажи, поставки, подряда, перевозки, возмездного оказания услуг, хранения и другие);

документы, подтверждающие возникновение обязательства должника по уплате задолженности по договорам (товаросопроводительные документы (товарно-транспортная накладная, товарная накладная, грузовая накладная, коносамент или иной документ), документ о передаче имущества (товара), подписанный обеими сторонами (акт приема-передачи, акт о передаче имущества (товара), акт о приемке имущества (товара) по количеству и качеству и другие), документ, удостоверяющий приемку выполненных работ (оказанных услуг), подписанный обеими сторонами (акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) и другие), заказ-наряд, счет-фактура и другие);

документы, подтверждающие письменное признание должником суммы задолженности (акт сверки расчетов, подписанный взыскателем и должником и скрепленный печатями (при их наличии), в которых указывается номер договора, ответ на претензию, в котором должник признает обязательство по уплате денежных средств, акцептованное платежное требование или иной документ, оформленный в соответствии с требованиями законодательства и подписанный уполномоченным лицом);

3) для взыскания задолженности по обязательству, основанному на протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, совершенном нотариусом, представляются: подлинный вексель и совершенный нотариусом протест векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта;

4) при истребовании предмета лизинга, в соответствии с договором лизинга или законами Республики Казахстан, представляются:

договор лизинга;

письменное предупреждение о возможном истребовании предмета лизинга, направленное лизингополучателю не менее чем за один месяц до подачи заявления и документ, подтверждающий его направление;

документы, подтверждающие фактическую уплату лизинговых платежей лизингополучателем.

Лизингодатель имеет право бесспорного истребования предмета лизинга в следующих случаях:

если использование предмета лизинга лизингополучателем не соответствует условиям договора лизинга или назначению предмета лизинга;

если лизингополучатель ограничивает доступ лизингодателя к предмету лизинга;

если лизингополучатель два и более раза подряд в сроки, предусмотренные договором, не вносит лизинговый платеж по договору лизинга в установленном объеме.

5) для взыскания предмета залога по истечении срока возврата кредита, предъявленного ломбардом к должнику - залогодателю представляется залоговый билет либо договор залога;

6) для взыскания задолженности по обязательству о взыскании задолженности с собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок:

заверенная взыскателем – управляющей компанией копия договора на обслуживание;

копия договора на обслуживание; заверенные взыскателем и прошитые копии документов об установлении тарифов (протокол, выписка из решения общего собрания собственников квартир, нежилых помещений);

документ о расчете суммы задолженности (заверенная взыскателем копия лицевого счета с расчетом суммы задолженности или заверенная взыскателем выписка из лицевого счета) по плате за услуги.

Документ содержит сведения о сроках уплаты задолженности, о дате возникновения обязанности по внесению платы, о сумме задолженности;

7) для взыскания задолженности по обязательству о взыскании задолженности на основании публичных договоров за фактически потребленные услуги (электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и другие), а также иных договоров за услуги согласно установленным тарифам, срок оплаты по которым наступил, представляются:

копия индивидуального договора, заверенная взыскателем либо публичный договор, размещенный на официальном сайте взыскателя (для ознакомления с его содержанием);

документ о расчете суммы задолженности по плате за услуги (заверенная взыскателем копия лицевого счета с расчетом суммы задолженности или заверенная взыскателем выписка из лицевого счета).

Документ содержит сведения о сроках уплаты задолженности, о дате возникновения обязанности по внесению платы, о сумме задолженности.

8) для взыскания задолженности по обязательству о взыскании арендных платежей ввиду их неуплаты в сроки, установленные договором аренды, представляются: договор аренды, претензия о погашении задолженности и документ, подтверждающий его направление;

9) для взыскания начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы и иных платежей представляются: копия трудового договора или трудовой книжки; справка работодателя, подписанная первым руководителем, бухгалтером (при наличии) и заверенная печатью организации (при наличии) о размере начисленной заработной платы, доказательство невыплаты начисленной зарплаты (копии платежной ведомости, расчетного листка С 1, справка о задержке или другие).

Для взыскания задолженности по уплате пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд представляются: справка-подтверждение Государственной корпорации о наличии у работника открытого в ЕНПФ пенсионного счета; справка работодателя, подписанная первым руководителем, бухгалтером (при наличии) и заверенная печатью (при наличии) о размере начисленной суммы пенсионных взносов и перечисленной суммы в ЕНПФ, с указанием суммы задолженности;

10) для взыскания задолженности об исполнении соглашений об урегулировании споров, заключенных в порядке партисипативной процедуры, представляется подписанное соглашение и определение суда об его утверждении.

Исполнительная надпись и постановление об отмене исполнительной надписи, совершенные в электронном виде посредством единой нотариальной информационной системы, заверяются ЭЦП нотариуса.

Также поправками уточнено, что при выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус запрашивает информационную справку об отсутствии/наличии наследственного дела и завещания в ЕНИС или из других государственных нотариальных контор, у нотариусов или территориальной нотариальной палаты по месту открытия наследства.

В случае принятия заявления о принятии либо отказе от наследства несколькими нотариусами, свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом, у которого, согласно книге учета наследственных дел или реестру наследственных дел, открыто наследственное дело раньше.

Приказ вводится в действие 13 июня 2023 года.