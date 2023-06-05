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Законодательство РК

"Собак продолжают убивать": зоозащитники Тараза бьют тревогу

животные убийство Тараз Фото: пресс-служба акимата Алматы
Зоозащитники Тараза жалуются на несоблюдение закона "Об ответственном обращении с животными. По их словам, сотрудники ветслужбы продолжают отстреливать собак на улицах на глазах у взрослых и детей, сообщает Zakon.kz.

В публикации "Хабар 24" отмечен, что зачастую жертвами становятся домашние питомцы.

В свою очередь, работники ветслужбы заверяют, что работают в рамках закона.

"Собак продолжают убивать на месте и собирают их полным кузовом, и это видят горожане, и самое страшное, что это видят дети".Жанна Мамашева, член Альянса зоозащитников РК

С начала 2023 года в Таразе отловили примерно 6 тысяч собак.

Из них больше сотни доставили в пункт временного содержания, остальных умертвили якобы как агрессивных.

"100 собак привезли в центр временной передержки. Остальные… В законе написано 2-3 и более собак, которые считаются по закону - это агрессивные, это стая, отловили, умертвили".Сакен Нуржаубаев, директор ветстанции Тараза

Стоит отметить, что в 2023 году на отлов и содержание четвероногих в Жамбылской области выделили 35 миллионов тенге.

"Правила отлова гласят, что животное должно быть зарегистрировано, вакцинировано, поставлен чип и при возможности выпустить в естественную среду, либо заниматься распространением через социальные сети. Вы сейчас можете открыть социальные сети, страницу Управления ветеринарии – нет этой работы. Есть что угодно, вплоть до рекламы банковских программ по сельскому хозяйству. Закон буксует и конкретно в нашем регионе он не работает".Жанна Мамашева

Примечательно, что в Таразе планируют в ближайшее время построить центр временного содержания бродячих животных. Уже даже провели конкурс по строительству.

"Питомник будет расположен в конце улицы Аскарова. 19 миллионов выделено, по результатам конкурсных мероприятий у нас уже подрядчик определен, на следующей неделе уже строительство начнется".Кайрат Исмаил, заместитель акима Тараза

По информации городской ветслужбы, в областном центре отловили и чипировали чуть больше двухсот собак. Для гуманного отлова закупили 11 клеток-ловушек.

23 мая сообщалось, что в Шымкенте мужчина привязал собаку к машине и протащил по дороге. По словам жителя Туркестанской области, он переезжал. А так как в салоне авто места для собаки не нашлось, он решил ее привязать к машине.

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