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В Шымкенте мужчина привязал собаку к машине и протащил по дороге

В Шымкенте водитель привязал собаку к машине и заставил бежать за ней Фото: polisia.kz
В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, что мужчина привязал собаку к машине и заставил бежать за ней, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ДП Шымкента, инспекторы ЦОУ с помощью приложения "Коргау" установили личность водителя. Им оказался житель Туркестанской области.

По словам мужчины, он переезжал. А так как в салоне авто места для собаки не нашлось, он решил ее привязать к машине.


"В отношении водителя составили административный протокол по ст. 407-2 КоАП РК. Собранные материалы направят в специализированный административный суд", – говорится в сообщении. 

Также с мужчиной проведена профилактическая беседа.

Ранее на трассе в Алматинской области водитель внедорожника цепью привязал собаку к своей машине и заставил бежать за движущимся автомобилем. Неравнодушные люди остановили машину и сумели забрать пса. На мужчину завели уголовное дело. 

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