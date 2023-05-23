В Шымкенте мужчина привязал собаку к машине и протащил по дороге

В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, что мужчина привязал собаку к машине и заставил бежать за ней, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ДП Шымкента, инспекторы ЦОУ с помощью приложения "Коргау" установили личность водителя. Им оказался житель Туркестанской области.

По словам мужчины, он переезжал. А так как в салоне авто места для собаки не нашлось, он решил ее привязать к машине.





"В отношении водителя составили административный протокол по ст. 407-2 КоАП РК. Собранные материалы направят в специализированный административный суд", – говорится в сообщении.

Также с мужчиной проведена профилактическая беседа.

Ранее на трассе в Алматинской области водитель внедорожника цепью привязал собаку к своей машине и заставил бежать за движущимся автомобилем. Неравнодушные люди остановили машину и сумели забрать пса. На мужчину завели уголовное дело.