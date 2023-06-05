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В России 16-летний участник турнира по ММА умер после удара в голову

ММА Умер подросток Фото: pixabay
В российском городе Белогорске (Амурская область) во время турнира по смешанным единоборствам 16-летний боец получил удар в голову от соперника и позже скончался в больнице, сообщает Zakon.kz.

Трагический инцидент произошел во время розыгрыша Открытого кубка, который был организован региональным отделением федерации ММА. В одном из поединков молодой спортсмен получил удар в голову ногой и спустя время умер в реанимации. Для участия спортсменов в турнире были соблюдены все юридические процедуры, самое главное, получено согласие родителей на участие несовершеннолетнего.

Согласно положению о проведении Кубка, все участники в возрасте 16-17 лет должны выступать в боксерских шлемах открытого типа. Но по непонятным причинам главный судья соревнований принял решение выступать без них.


Как передает Амурская правда, погибший учился в колледже. Богдан Пушкарев из многодетной семьи. Парень занимался смешанными единоборствами не больше года, больших достижений не имел и выступал на прошедшем турнире как новичок.

В данное время ведется следствие по трагическому случаю. 

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