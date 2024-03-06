Массаж от "Терминатора": юный казахстанец взял "бронзу" на турнире по ММА и встретился с Шварценеггером

11-летний Ахмад Болатжан слетал в Огайо (штат в США), где в городе Колумбус принял участие в турнире по смешанным единоборствам, сообщает zakon.kz.

Ахмад выступал в весовой категории +56 в турнире по ММА, GAMMA Arnold Sports International, в возрастной категории 12-13 лет. По итогам соревнований казахстанец завоевал третье место.

Подросток занимается смешанными единоборствами уже три года. Он учится в пятом классе средней школы №19 в Уральске, пишет сайт "Надежда".

"Наш чемпион является серебряным призером чемпионата мира по ММА, чемпионом области по грепплингу и призером международных соревнований по грепплингу, – поделился тренер Марат Шергалиев.

В соцсетях Ахмада Болатжана выложены фотографии и видео поездки в США. На одном из них юный спортсмен запечатлен с американским культуристом и актером Арнольдом Шварценеггером, который разминает плечи нашему юному соотечественнику.

Международный турнир по ММА International Arnold проходил 1-2 марта.