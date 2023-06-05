Бензема сыграл прощальный матч за "Реал"

Французский форвард мадридского "Реала" Карим Бензема, который на днях объявил о своем желании дальше играть за "Галактикос", накануне изменил свое решение, сообщает Zakon.kz.

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Об уходе своего лидера Карима Бенземы сообщила пресс-служба королевского клуба, на 6-го июня запланирована официальная церемония проводов игрока. Карим Бензема провел в "Реале" 14 лет, за это время завоевал 25 трофеев – это рекорд клуба, который француз делит с бразильцем Марсело.

Знаменитый форвард на прощание забил гол, реализовав пенальти против "Атлетика" – 1:1, в рамках игр 38-го тура Ла Лиги. Сравняв результат в данном поединке, француз покинул футбольное поле под аплодисменты зрителей "Сантьяго Бернабеу".





За 648 матчей в майке "Реала" Карим Бензема забил 354 гола и отдал 165 результативных передач. Он занимает второе место среди лучших бомбардиров в истории "сливочных", лидером является Криштиану Роналду – 450 мячей. В составе королевского коллектива Карим пять раз выиграл Лигу чемпионов и четыре раза – Ла Лигу, а в 2022 году получил "Золотой мяч".

Уход Бенземы стал сюрпризом для многих, так как французский форвард 1 июня известил общественность, что еще год сыграет в составе мадридской команды. Свою речь он озвучил при вручении престижной награды "Легенда" испанской газетой Marca.

"Карим творил легендарные и незабываемые вещи. Неожиданная новость, но это часть его работы. Выразил ему уважение за все, что он сделал. Я тренировал одного из лучших игроков в мире, он замечательный человек – добрый, скромный и серьезный. Его уходу невозможно радоваться, но мы должны уважать его решение, он заслужил право сам решать". Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

По сведениям некоторых источников, французский форвард продолжит свою карьеру в Саудовской Аравии. Клуб "Аль-Иттихад" предложил Бенземе контракт сроком на два года с суммой в 200 миллионов евро.