Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Минздрав определил размер маркировки лекарственных средств

Минздрав определ рамер маркировки лекарственных средств Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения подготовило приказ "Об определении предельного размера стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке лекарственных средств", сообщает Zakon.kz.

"Определить предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке лекарственных средств, в размере 2,40 тенге за единицу без налога на добавленную стоимость", – говорится в документе.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 19 июня. 

Материал по теме

Новые правила маркировки лекарственных средств начнут действовать с 6 августа

В Казахстане с 1 июля 2022 года введен первый этап цифровой маркировки лекарственных средств на 90 наименований. На первом этапе участвует 17 фармкомпаний, из них 13 иностранных и четыре отечественные.

Целью цифровой маркировки является искоренение теневого фармацевтического рынка через цифровые технологии прослеживаемости. Маркировка лекарственных средств осуществляется производителем/импортером на каждую единицу упаковки (первичную или вторичную) лекарственных средств.

По оценке экспертов, маркировка должна улучшить ситуацию с поставками и обеспечением лекарственных средств, тем самым предотвратить их возможный дефицит, как это наблюдалось во время пандемии.


Читайте также

У судей, уволенных по отрицательным мотивам, часть пенсионных взносов вернут в бюджет

Изменился порядок совершения исполнительной надписи нотариусом

Минтруда уточняет правила выдачи разрешения на работу трудовым иммигрантам

Лариса Черненко
Открытые НПА Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Скончался казахстанец, спасенный из моря в Таиланде
Скончался казахстанец, спасенный из моря в Таиланде
Очень сильная жара до 46 градусов ожидается в Казахстане
Очень сильная жара до 46 градусов ожидается в Казахстане
Диетолог назвала самые полезные продукты в жару
Диетолог назвала самые полезные продукты в жару
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления