Минздрав определил размер маркировки лекарственных средств

Министерство здравоохранения подготовило приказ "Об определении предельного размера стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке лекарственных средств", сообщает Zakon.kz.

"Определить предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке лекарственных средств, в размере 2,40 тенге за единицу без налога на добавленную стоимость", – говорится в документе.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 19 июня.

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В Казахстане с 1 июля 2022 года введен первый этап цифровой маркировки лекарственных средств на 90 наименований. На первом этапе участвует 17 фармкомпаний, из них 13 иностранных и четыре отечественные.

Целью цифровой маркировки является искоренение теневого фармацевтического рынка через цифровые технологии прослеживаемости. Маркировка лекарственных средств осуществляется производителем/импортером на каждую единицу упаковки (первичную или вторичную) лекарственных средств.

По оценке экспертов, маркировка должна улучшить ситуацию с поставками и обеспечением лекарственных средств, тем самым предотвратить их возможный дефицит, как это наблюдалось во время пандемии.



