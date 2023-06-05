Минздрав определил размер маркировки лекарственных средств
"Определить предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке лекарственных средств, в размере 2,40 тенге за единицу без налога на добавленную стоимость", – говорится в документе.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 19 июня.
В Казахстане с 1 июля 2022 года введен первый этап цифровой маркировки лекарственных средств на 90 наименований. На первом этапе участвует 17 фармкомпаний, из них 13 иностранных и четыре отечественные.
Целью цифровой маркировки является искоренение теневого фармацевтического рынка через цифровые технологии прослеживаемости. Маркировка лекарственных средств осуществляется производителем/импортером на каждую единицу упаковки (первичную или вторичную) лекарственных средств.
По оценке экспертов, маркировка должна улучшить ситуацию с поставками и обеспечением лекарственных средств, тем самым предотвратить их возможный дефицит, как это наблюдалось во время пандемии.