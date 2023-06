В Индии второй раз обрушился строящийся мост

По словам источников издания Times of India, обрушилось не менее 30 плит нескольких опор, включая опоры №9, 10 и 11, размером около 30 метров.



Это уже второе обрушение на одном и том же мосту. В апреле 2022 года обрушились структуры опор №4, 5 и 6. Причиной инцидента назвали незакрепленную кабельную стойку, часть жителей обвинила строителей в использовании некачественного стройматериала.



Власти распорядились провести расследование обрушения моста, определить виновных и принять против них строгие меры.

Строительство моста планировалось завершить к марту 2020 года, но оно затянулось уже более чем на три года.

A cross-river bridge under construction, suddenly collapsed on Sunday in #India's #Bihar for the second time in two years. No casualties have been reported yet: local media report pic.twitter.com/2fM7oM9XPm