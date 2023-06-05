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В Индии второй раз обрушился строящийся мост

мост в Индии рухнул Фото: скриншот видео
Структура четырехполосного моста Султангандж-Агуани Гхат через Гангу в Бихаре обрушилась в результате серьезной неудачи при строительстве, сообщает Zakon.kz.

По словам источников издания Times of India, обрушилось не менее 30 плит нескольких опор, включая опоры №9, 10 и 11, размером около 30 метров.

Это уже второе обрушение на одном и том же мосту. В апреле 2022 года обрушились структуры опор №4, 5 и 6. Причиной инцидента назвали незакрепленную кабельную стойку, часть жителей обвинила строителей в использовании некачественного стройматериала.

Власти распорядились провести расследование обрушения моста, определить виновных и принять против них строгие меры.

Строительство моста планировалось завершить к марту 2020 года, но оно затянулось уже более чем на три года. 


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