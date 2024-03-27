Еще один мост обрушился в Казахстане

В Актюбинской области обрушился мост в городе Жем, сообщает Zakon.kz.

Информацию о ЧП опубликовали в соцсетях 27 марта.

"Город Жем, рухнул мост, который ведет на бывший аэродром. По этой дороге ездили владельцы крестьянских хозяйств. На аэродроме до сих пор садятся вертолеты. Это единственная дорога, ведущая туда", – говорится в подписи к фото.

Причину обрушения моста в Мугалжарском районном акимате Актюбинской области не озвучили, но там сообщили, что его намерены капитально отремонтировать вместе с дорогой.

"В текущем году разработана проектно-сметная документация с целью модернизации дороги к аэродрому в г. Жем вместе с мостом. В соответствии с этим после рассмотрения соответствующих средств будут проведены строительные работы", – сказано в сообщении.

А до капремонта мост обещают восстановить временно.

Похожий случай зарегистрирован в Абайской области. Там река снесла мост.