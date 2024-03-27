Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Еще один мост обрушился в Казахстане

Еще один мост обрушился в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 14:02 Фото: Instagram/ztz_04_aktobe
В Актюбинской области обрушился мост в городе Жем, сообщает Zakon.kz.

Информацию о ЧП опубликовали в соцсетях 27 марта.

"Город Жем, рухнул мост, который ведет на бывший аэродром. По этой дороге ездили владельцы крестьянских хозяйств. На аэродроме до сих пор садятся вертолеты. Это единственная дорога, ведущая туда", – говорится в подписи к фото.

Причину обрушения моста в Мугалжарском районном акимате Актюбинской области не озвучили, но там сообщили, что его намерены капитально отремонтировать вместе с дорогой.

"В текущем году разработана проектно-сметная документация с целью модернизации дороги к аэродрому в г. Жем вместе с мостом. В соответствии с этим после рассмотрения соответствующих средств будут проведены строительные работы", – сказано в сообщении.

А до капремонта мост обещают восстановить временно.

Похожий случай зарегистрирован в Абайской области. Там река снесла мост.

Читайте также

В Астане с моста сняли женщину, суицид
Женщина хотела спрыгнуть с моста в центре Астаны: появилось видео ее спасения
Республиканскую трассу затопило в ЗКО
Республиканскую трассу затопило в ЗКО
В Актюбинской области спасатель на спине выносит людей
Воды выше колена: спасатель на спине выносил людей из затопленного дома
Ирина Капитанова
Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
Одностороннее движение по улице Ескараева в Алматы
Одну из улиц в Алматы сделают односторонней
Фейковый комментарий Токаева рассылают в Казнете
Фейковый комментарий Токаева рассылают в Казнете
Магомед Адиев сделал заявление после очередного поражения наших футболистов
Магомед Адиев сделал заявление после очередного поражения наших футболистов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: