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АФМ: Работники спортшколы "Өркен" украли 16 млн тенге в Жетысуской области

АФМ: Работники спортшколы "Өркен" украли 16 млн тенге в Жетысуской области Фото: Zakon.kz
В отношении работников КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Өркен" по Жетысуской области проводится досудебное расследование. Как рассказали Zakon.kz 5 июня в пресс-службе АФМ, их подозревают в хищении бюджетных средств.

Расследованием установлено, что работники КГУ в период с 2015 по 2022 год путем начисления заработных плат шести фиктивно зачисленным на работу лицам, фактически не осуществляющим трудовую деятельность, незаконно перечислили бюджетные средства в размере более 16 млн тенге.

"Досудебное расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит".Пресс-служба АФМ РК

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

2 июня стало известно, что сотрудники Департамента экономических расследований по Мангистауской области задержали заместителя генерального директора АО "ОзенМунайГаз" Бауржана Мамбетсапаева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

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