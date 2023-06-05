АФМ: Работники спортшколы "Өркен" украли 16 млн тенге в Жетысуской области
Расследованием установлено, что работники КГУ в период с 2015 по 2022 год путем начисления заработных плат шести фиктивно зачисленным на работу лицам, фактически не осуществляющим трудовую деятельность, незаконно перечислили бюджетные средства в размере более 16 млн тенге.
"Досудебное расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит".Пресс-служба АФМ РК
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
2 июня стало известно, что сотрудники Департамента экономических расследований по Мангистауской области задержали заместителя генерального директора АО "ОзенМунайГаз" Бауржана Мамбетсапаева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.