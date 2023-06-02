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Заместителя гендиректора АО "ОзенМунайГаз" задержали в Мангистау

Заместителя гендиректора АО "ОзенМунайГаз" задержали в Мангистау Фото: pexels
Сотрудники Департамента экономических расследований по Мангистауской области задержали заместителя генерального директора АО "ОзенМунайГаз" Бауржана Мамбетсапаева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в распространяемом сообщении за 2 июня, Мамбетсапаев, используя должностное положение, в нарушение действующего порядка трудоустройства в АО "ОзенМунайГаз" незаконно принял на работу ряд лиц из числа своих знакомых.

Важно отметить, что в очереди на трудоустройство в компанию находятся 9 тысяч жителей Жанаозена.

"Органом уголовного преследования установлено, что Мамбетсапаеву было доподлинно известно о том, что аффилированные с ним лица в числе безработных не значились, не относились к социально уязвимым слоям населения и даже не имели профильного образования".Пресс-служба АФМ РК

По данным ведомства, преступными действиями Мамбетсапаева государству причинен ущерб в размере 46 млн тенге, а также грубо нарушены права жанаозенцев на трудоустройство на предприятие.

"Следствием проверяются и другие эпизоды противоправной деятельности Мамбетсапаева, а также факты хищения бюджетных средств со стороны должностных лиц компании и подрядных организаций. Следственные мероприятия продолжаются".Пресс-служба АФМ РК

В соответствии с требованиями ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия не разглашается.

10 апреля 2023 года у здания Министерства энергетики РК собралось порядка 60-70 человек, приехавших из Жанаозена с требованиями трудоустроить их в штат "Озенмунайгаза". Их задержали полицейские.

11 апреля 2023 года представителей нефтяников, прибывших из Жанаозена в Астану, пригласили для переговоров с руководителем аппарата АО НК "КазМунайГаз" Ерханом Умаровым. На встрече они договорились, что жанаозенцам предоставят другие места работы.

Позже задержанные 11 апреля в Астане нефтяники были отправлены поездом в Жанаозен.

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