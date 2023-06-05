Как перестать жить воспоминаниями: важные правила

Гештальт-терапевт Алла Бажан рассказала, почему люди застревают как в плохом, так и в хорошем прошлом. По ее словам, дело здесь не в памяти, а в том, что человек все свое время посвящает этому воспоминанию, сообщает Zakon.kz.

Как отметил специалист в беседе с Aif.ru, прекрасное прошлое или яркие события в виде достижений могут сыграть злую шутку.

"Если человек зациклился на хорошем из прошлого, похоже, у него нет достойного настоящего. Эти воспоминания – единственное, что дает ему внутреннюю опору. Так, женщина может вспоминать: "Мой муж был..." или "Я была...", при этом абсолютно игнорируя текущую ситуацию". Алла Бажан

Когда человек цепляется за воспоминания, уточняет терапевт, он не делает выбор в настоящем, тем самым еще больше усугубляя свое положение.

Кроме того, негативные события, которые сильно потрясли человека, также могут стать точкой, в которой он остановился.

"За таким подвисанием в прошлом может стоять страх ошибиться или не повторить прошлые достижения. Кому-то просто жалко потраченных усилий, и таким образом он пытается удержать то, что было вложено". Алла Бажан

Как отпустить прошлое?

Мы не просто так вспоминаем свое прошлое, отмечает Бажан. Как ни сопротивляйся, но психика человека постоянно воспроизводит ситуации, в которых он сможет допрожить непрожитые чувства.

"Кто-то с этим разбирается в терапии: признает свои дефициты и свою боль, пересматривает свое отношение к произошедшему и меняет сделанные выводы. Только после тщательной работы отпускает воспоминания о прошлом и строит планы на будущее". Алла Бажан

Второй альтернативный способ – отношения с другими людьми.

"Если отношения важны, то люди соглашаются на то, чтобы рискнуть отпустить то, что было так дорого, и попробовать что-то другое. Так рождается новый опыт, новая система ценностей. Это идеальная история". Алла Бажан

Если же люди застревают в обидах и привычке искать виноватых, то только у жизни может получиться дать такой пинок под зад, чтобы человек в конце концов одумался, заключила специалист.

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