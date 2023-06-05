Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович завершил карьеру

41-летний форвард итальянского "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович накануне провел официальную церемонию прощания с футболом. Это произошло после заключительного матча "Россонери" в нынешнем сезоне итальянского чемпионата с "Вероной", сообщает Zakon.kz.

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После данного поединка, где "Милан" праздновал победу со счетом 3:1, шведскому игроку устроили проводы. Футболисты "красно-черных" устроили Ибрагимовичу чемпионский коридор, в ходе которого прослезился не только сам герой, но и его преданные фанаты.

В прошедшем сезоне Златан Ибрагимович большое количество времени провел на скамейке запасных, из-за травмы, и сыграл за свою команду всего четыре игры, где забил один мяч.





Фото: twitter/acmilan

За всю свою долгую карьеру Ибрагимович выступал за "Мальме" (Швеция), "Аякс" (Голландия), итальянские команды "Ювентус", "Интер" и "Милан", испанскую "Барселону", "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Манчестер Юнайтед" (Англия) и "Лос-Анджелес Гэлакси" (США). А за сборную Швеции отыграл 122 матча, отличившись 62-мя забитыми мячами.

А за всю свою карьеру 41-летний игрок провел 819 матчей, где забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.