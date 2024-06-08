Златан Ибрагимович попрощался со сборной Швеции
Фото: Instagram/iamzlatanibrahimovic
В ночь на 9 июня в Стокгольме Златан Ибрагимович попрощался со сборной Швеции, сообщает Zakon.kz.
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Болельщики на стадионе поблагодарили величайшего шведского игрока в истории: ему аплодировали стоя, а его имя скандировали. Такое прощание растрогало известного футболиста.
Фото: Telegram/Футбол 24/7
"Молодому поколению я хочу сказать: не бойтесь мечтать о большем. Если у вас нет сил мечтать, то посмотрите на мое путешествие и возьмите силу из него. Я – живое доказательство того, что нет ничего невозможного, независимо, откуда вы родом".Златан Ибрагимович
А нападающий клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду установил новый рекорд.
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