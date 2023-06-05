Качели напугали жителей ВКО

В социальных сетях завирусилось видео с качелей, которая, как утверждают жители Зайсана, качается сама по себе, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовали в одном из Instagram-пабликов. Как утверждает на видео жительница Зайсана, снимая качели, которые якобы качаются сами по себе, ни ветра, ни детей на них нет. По ее словам, такую картину она наблюдает каждое утро, когда проходит мимо детской площадки.



"Жителей Зайсана (ВКО) напугали качели, которые качаются сами по себе. Местные жители утверждают, что так уже происходит несколько дней... Позвали имама, чтобы он прочел молитву, но от нее качеля еще больше стала раскачиваться", – говорится в описании ролика.

Со слов очевидцев, такая ситуация происходит когда ветра нет и только с одной качелей, тогда как другие вовсе не качаются.

"Говорят, раньше на этом месте была могила. Что думаете? Верите в такое? Или считаете это суеверием и невежеством?" – следует из описания видео.

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