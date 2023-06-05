У судей, уволенных по отрицательным мотивам, часть пенсионных взносов вернут в бюджет

Постановлением правительства Казахстана от 31 мая 2023 года утверждены Правила изъятия и перечисления в бюджет сумм обязательных пенсионных взносов, дополнительно установленных для судей, в случае освобождения от должности по отрицательным мотивам, ссообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при освобождении судьи от должности по отрицательным мотивам Судебная администрация в течение 5 рабочих дней после подписания указа президента РК или принятия постановления Сената об освобождении судьи от должности по отрицательным мотивам обращается в "Правительство для граждан" с заявлением на изъятие сумм обязательных пенсионных взносов, дополнительно перечисленных до 1 января 2016 года от ежемесячного дохода судьи за счет средств республиканского бюджета.

В случае прекращения полномочий судьи Конституционного Суда по отрицательным мотивам, за которого дополнительно перечислялись обязательные пенсионные взносы за счет средств республиканского бюджета, Аппарат Конституционного суда также обращается с заявлением в Государственную корпорацию.

К заявлению прилагается список судей.

На основании полученных документов на изъятие сумм обязательных пенсионных взносов Государственная корпорация в течение пяти рабочих дней формирует электронную заявку на изъятие из ЕНПФ указанных сумм с присвоением ей номера и даты.

В свою очередь ЕНПФ в течение пяти рабочих дней осуществляет перечисление сумм обязательных пенсионных взносов с указанием номера и даты заявки Государственной корпорации.



Государственная корпорация в течение трех рабочих дней со дня поступления от ЕНПФ сумм обязательных пенсионных взносов производит их перечисление агенту согласно реквизитам, указанным в заявлении.



Постановление вводится в действие с 1 июля 2023 года.