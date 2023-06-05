Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

У судей, уволенных по отрицательным мотивам, часть пенсионных взносов вернут в бюджет

У судей, уволенных по отрицательным мотивам пенсионные взносы вернут в бюджет Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства Казахстана от 31 мая 2023 года утверждены Правила изъятия и перечисления в бюджет сумм обязательных пенсионных взносов, дополнительно установленных для судей, в случае освобождения от должности по отрицательным мотивам, ссообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при освобождении судьи от должности по отрицательным мотивам Судебная администрация в течение 5 рабочих дней после подписания указа президента РК или принятия постановления Сената об освобождении судьи от должности по отрицательным мотивам обращается в "Правительство для граждан" с заявлением на изъятие сумм обязательных пенсионных взносов, дополнительно перечисленных до 1 января 2016 года от ежемесячного дохода судьи за счет средств республиканского бюджета.

В случае прекращения полномочий судьи Конституционного Суда по отрицательным мотивам, за которого дополнительно перечислялись обязательные пенсионные взносы за счет средств республиканского бюджета, Аппарат Конституционного суда также обращается с заявлением в Государственную корпорацию.

К заявлению прилагается список судей.

На основании полученных документов на изъятие сумм обязательных пенсионных взносов Государственная корпорация в течение пяти рабочих дней формирует электронную заявку на изъятие из ЕНПФ указанных сумм с присвоением ей номера и даты.

В свою очередь ЕНПФ в течение пяти рабочих дней осуществляет перечисление сумм обязательных пенсионных взносов с указанием номера и даты заявки Государственной корпорации.

Государственная корпорация в течение трех рабочих дней со дня поступления от ЕНПФ сумм обязательных пенсионных взносов производит их перечисление агенту согласно реквизитам, указанным в заявлении.

Постановление вводится в действие с 1 июля 2023 года.

Читайте также

Минздрав определил размер маркировки лекарственных средств

Изменился порядок совершения исполнительной надписи нотариусом

Минтруда уточняет правила выдачи разрешения на работу трудовым иммигрантам

Лариса Черненко
Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Скончался казахстанец, спасенный из моря в Таиланде
Скончался казахстанец, спасенный из моря в Таиланде
Очень сильная жара до 46 градусов ожидается в Казахстане
Очень сильная жара до 46 градусов ожидается в Казахстане
Диетолог назвала самые полезные продукты в жару
Диетолог назвала самые полезные продукты в жару
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления