Что изменилось в правилах уплаты пенсионных взносов

Правительство постановлением от 8 ноября 2024 года внесло изменения в Правила исчисления, удержания и перечисления обязательных пенсионных и профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ и Правила исчисления и перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в ЕНПФ, сообщает Zakon.kz

В Правилах появилось новое понятие оператор интернет-платформы (оператор) – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, оказывающее с использованием интернет-платформы услуги по предоставлению технических, организационных (в том числе услуг с привлечением третьих лиц для оказания работ или услуг), информационных и иных возможностей с применением информационных технологий и систем для установления контактов и заключения сделок по оказанию услуг и выполнению работ между исполнителями и заказчиками, зарегистрированными на интернет-платформе.

В Правила по ОПВ и Правила по ОПВР внесены дополнения, определяющие, что агентом по уплате обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) за индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения (ИП на СНР СМП), рассматривается оператор интернет-платформы, при этом ИП на СНР СМП является исполнителем.

Обязательные пенсионные взносы, подлежащие уплате в ЕНПФ, исчисляются путем применения ставки, установленной статьей 249 Социального кодекса к объекту исчисления обязательных пенсионных взносов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 102-1 Социального кодекса, в сроки, предусмотренные в пункте 10 Правил.

При этом получаемым доходом для лиц, занимающихся частной практикой, а также индивидуальных предпринимателей для целей исчисления ОПВ является сумма, определяемая ими самостоятельно в пределах размеров, установленных подпунктом 2) пункта 1 статьи 249 Социального кодекса, но не более дохода, определяемого для целей налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом.

Уточняется, что объектами исчисления ОПВ для Государственной корпорации являются социальные выплаты по случаям утраты трудоспособности, потери работы, потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением новорожденного ребенка и уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет.

Объектом для исчисления ОПВ и ОПВР является полученный ИП на СНР СМП доход, который не должен превышать в месяц 50-кратный размер МЗП (4 250 000 тенге в 2024 году).

Удержанные (начисленные) оператором ОПВ и ОПВР за исполнителей, являющихся ИП на СНР СМП, перечисляются в Государственную корпорацию не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов.

Также установлено, что ставка ОПВ, подлежащих уплате оператором за исполнителей, являющихся ИП на СНР СМП, определяется по выбору самого исполнителя в размере 1% или 10% от дохода, принимаемого для исчисления ОПВ.

Помимо этого, с 23 ноября начнет действовать поправка, согласно которой ЕНПФ, получив из Государственной корпорации заявку в электронном виде на возврат ошибочно зачисленных сумм ОПВР или пени, в течение 5 рабочих дней со дня ее получения осуществляет возврат ошибочно зачисленных сумм ОПВР или пени в Госкорпорацию с указанием номера и даты заявки либо направляет в Госкорпорацию уведомление об отказе в возврате по причинам, указанным в соглашении, заключенном между ЕНПФ и Государственной корпорацией.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года, за исключением нормы, которая вводится с 23 ноября 2024 года.