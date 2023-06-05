В Уральске торжественно отметили День государственных символов

На площади имени первого президента Республики Казахстан прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию 4 июня – Дню государственных символов Казахстана, который приурочен ко дню подписания Конституционного закона "О государственных символах РК".

На торжественном мероприятии был исполнен гимн Республики Казахстан, который в едином порыве спели более тысячи человек, собравшихся на площади.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Поздравляю всех с Днем государственных символов Республики Казахстан – особым днем, который с уважением и трепетом празднует вся страна. Напомним, что 4 июня 1992 года впервые были утверждены новые государственные символы независимого Казахстана. Этот торжественный день был увековечен в истории нашей страны, как доказательство любви к родной земле. Государственные символы страны олицетворяют собой независимость государства. На протяжении тысячелетий народы мира стремились к созданию собственной государственности. Но часто, не выдержав трудностей и испытаний, распадались даже самые могущественные империи. Благодаря государственным символам, Казахстан сегодня узнают во всем мире. Государственные символы – это, прежде всего, символы незыблемого единства, национального самосознания и патриотизма. Мы испытываем чувство трепета и гордости за свою страну, поднимая высоко в небо государственный флаг на значимых мировых мероприятиях. Приложив руку к сердцу, каждый казахстанец поет гимн страны. Именно государственные символы являются одной из незыблемых основ нашего суверенитета. С праздником, дорогие западноказахстанцы! Пусть крепнет наше государство!" Аким ЗКО Нариман Турегалиев

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Аким области наградил лучших западноказахстанцев, внесших значительный вклад в развитие региона. В их числе сотрудники войсковой части 5517 Национальной гвардии РК, Департамента полиции ЗКО и Местной полицейской службы Уральска, Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО, спортсмены-чемпионы, известные педагоги региона.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Традиционно в этот торжественный день уральцы, которым исполнилось 16 лет, впервые получили из рук акима области свой первый документ, удостоверяющий личность.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Мероприятие завершилось песнями "Көк тудың желбірегені" и "Атамекен" в исполнении артистов областной филармонии.